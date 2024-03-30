https://ria.ru/20240330/pozhar-1936816688.html
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар - РИА Новости, 30.03.2024
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар
Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:26
2024-03-30T13:26
2024-03-30T13:29
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936816877_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_e037ccd7fb10fb26f65f078a5426f7c9.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте вуза. "В здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара, возгорание локализовано, а угрозы для жизни студентов и сотрудников нет.
https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936816877_161:0:1109:711_1920x0_80_0_0_7a4ac08bbd0f67bdae4158db277386a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар
В здании строящегося библиотечного комплекса Бауманки в Москве произошел пожар