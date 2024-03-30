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В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар - РИА Новости, 30.03.2024
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13:26 30.03.2024 (обновлено: 13:29 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/pozhar-1936816688.html
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар - РИА Новости, 30.03.2024
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар
Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:26
2024-03-30T13:29
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте вуза. "В здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара, возгорание локализовано, а угрозы для жизни студентов и сотрудников нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар

В здании строящегося библиотечного комплекса Бауманки в Москве произошел пожар

© МЧС России/TelegramМесто пожара в МГТУ им. Баумана в Москве. 30 марта 2024
Место пожара в МГТУ им. Баумана в Москве. 30 марта 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в МГТУ им. Баумана в Москве. 30 марта 2024
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте вуза.
"В здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара, возгорание локализовано, а угрозы для жизни студентов и сотрудников нет.
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