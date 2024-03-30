https://ria.ru/20240330/pozhar-1936816688.html

В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар

В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар - РИА Новости, 30.03.2024

В здании МГТУ имени Баумана в Москве произошел пожар

Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T13:26

2024-03-30T13:26

2024-03-30T13:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Возгорание произошло в здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им Баумана в Москве, угрозы людям нет, сообщается на сайте вуза. "В здании строящегося многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана произошло возгорание", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные бригады оперативно прибыли на место пожара, возгорание локализовано, а угрозы для жизни студентов и сотрудников нет.

https://ria.ru/20231211/pozhar-1914987731.html

москва

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2024

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происшествия, москва