В подконтрольной Киеву части Запорожской области пострадала инфраструктура
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь с пятницы на субботу ряд инфраструктурных объектов были повреждены взрывами на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, на подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучало более 440 взрывов в 19 населенных пунктах, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, Федоров не уточнил.
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18