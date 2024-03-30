https://ria.ru/20240330/poteri-1936830737.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю

Российские войска в течение недели на донецком направлении взяли под контроль населённый пункт Красное, отразили 12 атак, ВСУ потеряли более 2360... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:16

2024-03-30T15:16

2024-03-30T15:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска в течение недели на донецком направлении взяли под контроль населённый пункт Красное, отразили 12 атак, ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение переднему краю", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр ДНР."Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 2360 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика