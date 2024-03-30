https://ria.ru/20240330/poteri-1936830737.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю - РИА Новости, 30.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю
Российские войска в течение недели на донецком направлении взяли под контроль населённый пункт Красное, отразили 12 атак, ВСУ потеряли более 2360... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:16
2024-03-30T15:16
2024-03-30T15:21
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские войска в течение недели на донецком направлении взяли под контроль населённый пункт Красное, отразили 12 атак, ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение переднему краю", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, нанесено поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр ДНР."Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 2360 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 2360 военных на Донецком направлении за неделю
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Российские войска в течение недели на донецком направлении взяли под контроль населённый пункт Красное, отразили 12 атак, ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ
.
"На донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение переднему краю", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, нанесено поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр ДНР.
"Кроме того, отражено 12 контратак штурмовых групп 67-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 2360 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 61 автомобиль, а также 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 зарубежного производства", - сообщили в Минобороны.