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В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 30.03.2024 (обновлено: 09:25 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/poltava-1936784715.html
В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2024
В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:24
2024-03-30T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на одном из объектов инфраструктуры области. "Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - написал Пронин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, полтавская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА Пронин заявил о повреждении объекта инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на одном из объектов инфраструктуры области.
«
"Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - написал Пронин.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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