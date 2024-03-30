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В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2024
В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:24
2024-03-30T09:24
2024-03-30T09:25
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на одном из объектов инфраструктуры области. "Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - написал Пронин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Глава Полтавской ОВА Пронин заявил о повреждении объекта инфраструктуры