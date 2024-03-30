https://ria.ru/20240330/poltava-1936784715.html

В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2024

В Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:24

2024-03-30T09:24

2024-03-30T09:25

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает в своем Telegram-канале, что после взрывов в субботу зафиксированы повреждения на одном из объектов инфраструктуры области. "Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - написал Пронин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф