https://ria.ru/20240330/pogoda-1936785163.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Небольшие дожди в вечерние часы, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:27

2024-03-30T09:27

2024-03-30T09:27

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Небольшие дожди в вечерние часы, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица большую часть суток будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Только в поздние вечерние часы проявит себя приближающийся с запада атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь в поздние вечерние часы. Температура воздуха - плюс 11-13 градусов в Москве, по области - плюс 9-14", - сказал Леус. По его словам, ветер в столице будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, михаил леус, погода