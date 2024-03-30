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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.03.2024
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09:27 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/pogoda-1936785163.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 30.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшие дожди в вечерние часы, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:27
2024-03-30T09:27
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Небольшие дожди в вечерние часы, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица большую часть суток будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Только в поздние вечерние часы проявит себя приближающийся с запада атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь в поздние вечерние часы. Температура воздуха - плюс 11-13 градусов в Москве, по области - плюс 9-14", - сказал Леус. По его словам, ветер в столице будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: до плюс 13 и небольшие дожди ожидаются в Москве в субботу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Небольшие дожди в вечерние часы, облачная с прояснениями погода и до плюс 13 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица большую часть суток будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Только в поздние вечерние часы проявит себя приближающийся с запада атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, небольшие дожди возможны лишь в поздние вечерние часы. Температура воздуха - плюс 11-13 градусов в Москве, по области - плюс 9-14", - сказал Леус.
По его словам, ветер в столице будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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