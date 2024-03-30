https://ria.ru/20240330/perekhvat-1936764485.html

ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности - РИА Новости, 30.03.2024

ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

ВМС США осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает Пентагон. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T01:03

2024-03-30T01:03

2024-03-30T01:03

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. ВМС США осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает Пентагон. В сообщении ведомства говорится, что агентство по противоракетной защите и ВМС провели тестирование ракеты SM-6 Dual II, которая перехватила баллистическую ракету. "Тест продемонстрировал возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета", - говорится в сообщении. Уточняется, что нынешнее испытание стало четвертым для судов, оснащенных системами перехвата Aegis, тестовая цель была запущена с Гавайев.

https://ria.ru/20231109/rakety-1908358413.html

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в мире, гавайи, военно-морские силы сша, министерство обороны сша