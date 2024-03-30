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ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности - РИА Новости, 30.03.2024
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01:03 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/perekhvat-1936764485.html
ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности
ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности - РИА Новости, 30.03.2024
ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности
ВМС США осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает Пентагон. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T01:03
2024-03-30T01:03
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. ВМС США осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает Пентагон. В сообщении ведомства говорится, что агентство по противоракетной защите и ВМС провели тестирование ракеты SM-6 Dual II, которая перехватила баллистическую ракету. "Тест продемонстрировал возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета", - говорится в сообщении. Уточняется, что нынешнее испытание стало четвертым для судов, оснащенных системами перехвата Aegis, тестовая цель была запущена с Гавайев.
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в мире, гавайи, военно-морские силы сша, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, Военно-морские силы США, Министерство обороны США
ВМС США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

ВМС США осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности

© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск ракеты. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. ВМС США осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщает Пентагон.
В сообщении ведомства говорится, что агентство по противоракетной защите и ВМС провели тестирование ракеты SM-6 Dual II, которая перехватила баллистическую ракету.
"Тест продемонстрировал возможность по определению, отслеживанию и перехвату баллистической ракеты средней дальности в последней стадии полета", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нынешнее испытание стало четвертым для судов, оснащенных системами перехвата Aegis, тестовая цель была запущена с Гавайев.
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В миреГавайиВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны США
 
 
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