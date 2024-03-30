https://ria.ru/20240330/palestina-1936767322.html
США одобрили формирование нового правительства Палестины
США одобрили формирование нового правительства Палестины - РИА Новости, 30.03.2024
США одобрили формирование нового правительства Палестины
США приветствуют формирование нового правительства Палестины и рассчитывают на сотрудничество с ним ради мира, безопасности и процветания в регионе, заявил в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:02
2024-03-30T02:02
2024-03-30T02:02
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США приветствуют формирование нового правительства Палестины и рассчитывают на сотрудничество с ним ради мира, безопасности и процветания в регионе, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы поддерживаем назначение нового кабинета министров Палестинской национальной администрации, который будет служить в интересах палестинского народа", - отметил Миллер, чье письменное заявление обнародовал госдеп. Дипломат добавил, что в Вашингтоне рассчитывают на сотрудничество с новым составом палестинского кабмина "в целях содействия миру, безопасности и процветанию" региона, а также ожидают от нового правительства проведения "заслуживающих доверия реформ". Президент Палестины Махмуд Аббас в пятницу утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы. Церемония приведения к присяге нового палестинского правительства намечена на воскресенье. В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
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в мире, палестина, сша, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, хамас, сектор газа
В мире, Палестина, США, Махмуд Аббас, Палестинская национальная администрация, ХАМАС, Сектор Газа
США одобрили формирование нового правительства Палестины
Госдеп: США приветствуют формирование нового правительства Палестины
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США приветствуют формирование нового правительства Палестины и рассчитывают на сотрудничество с ним ради мира, безопасности и процветания в регионе, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы поддерживаем назначение нового кабинета министров Палестинской национальной администрации, который будет служить в интересах палестинского народа", - отметил Миллер, чье письменное заявление обнародовал госдеп.
Дипломат добавил, что в Вашингтоне рассчитывают на сотрудничество с новым составом палестинского кабмина "в целях содействия миру, безопасности и процветанию" региона, а также ожидают от нового правительства проведения "заслуживающих доверия реформ".
Президент Палестины Махмуд Аббас в пятницу утвердил состав нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы. Церемония приведения к присяге нового палестинского правительства намечена на воскресенье.
В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.