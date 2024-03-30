https://ria.ru/20240330/otpusk-1936767039.html

Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле

Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле - РИА Новости, 30.03.2024

Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле

В первом полугодии 2024 года выгоднее брать отпуск в апреле: в этом месяце больше рабочих дней, поэтому они "стоят" меньше и финансовые потери за дни отдыха... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T02:00

2024-03-30T02:00

2024-03-30T02:00

общество

татьяна нечаева

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В первом полугодии 2024 года выгоднее брать отпуск в апреле: в этом месяце больше рабочих дней, поэтому они "стоят" меньше и финансовые потери за дни отдыха снижаются, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты. "В первом полугодии 2024 года апрель наиболее выгоден для оформления отпуска благодаря количеству рабочих дней: оно будет равняться 21. Это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы", - сказал директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев. Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева пояснила, что для расчета отпускных выплат выясняют средний дневной заработок, который считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно он меньше, чем стоимость рабочего дня. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней каждый из них становится дороже. По словам Дударева, наиболее выгодными для отдыха месяцами в этом году будут июль, август и октябрь - на них придется 22-23 рабочих дня. Максимальный размер отпускных можно получить, если включить в отпуск выходные дни: они не отнимают рабочих дней от зарплаты, но входят в расчет отпускных.

https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html

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общество, татьяна нечаева, россия