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Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле - РИА Новости, 30.03.2024
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02:00 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/otpusk-1936767039.html
Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле
Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле - РИА Новости, 30.03.2024
Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле
В первом полугодии 2024 года выгоднее брать отпуск в апреле: в этом месяце больше рабочих дней, поэтому они "стоят" меньше и финансовые потери за дни отдыха... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:00
2024-03-30T02:00
общество
татьяна нечаева
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В первом полугодии 2024 года выгоднее брать отпуск в апреле: в этом месяце больше рабочих дней, поэтому они "стоят" меньше и финансовые потери за дни отдыха снижаются, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты. "В первом полугодии 2024 года апрель наиболее выгоден для оформления отпуска благодаря количеству рабочих дней: оно будет равняться 21. Это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы", - сказал директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев. Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева пояснила, что для расчета отпускных выплат выясняют средний дневной заработок, который считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно он меньше, чем стоимость рабочего дня. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней каждый из них становится дороже. По словам Дударева, наиболее выгодными для отдыха месяцами в этом году будут июль, август и октябрь - на них придется 22-23 рабочих дня. Максимальный размер отпускных можно получить, если включить в отпуск выходные дни: они не отнимают рабочих дней от зарплаты, но входят в расчет отпускных.
https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html
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общество, татьяна нечаева, россия
Общество, Татьяна Нечаева, Россия
Эксперты рассказали, почему выгодно брать отпуск в апреле

Эксперты: в апреле выгодно брать отпуск, в этом месяце больше рабочих дней

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В первом полугодии 2024 года выгоднее брать отпуск в апреле: в этом месяце больше рабочих дней, поэтому они "стоят" меньше и финансовые потери за дни отдыха снижаются, объяснили опрошенные РИА Новости эксперты.
"В первом полугодии 2024 года апрель наиболее выгоден для оформления отпуска благодаря количеству рабочих дней: оно будет равняться 21. Это позволит минимизировать потери при выплате заработной платы", - сказал директор по персоналу агентства КРОС Дмитрий Дударев.
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Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева пояснила, что для расчета отпускных выплат выясняют средний дневной заработок, который считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно он меньше, чем стоимость рабочего дня. В месяцы с меньшим количеством рабочих дней каждый из них становится дороже.
По словам Дударева, наиболее выгодными для отдыха месяцами в этом году будут июль, август и октябрь - на них придется 22-23 рабочих дня. Максимальный размер отпускных можно получить, если включить в отпуск выходные дни: они не отнимают рабочих дней от зарплаты, но входят в расчет отпускных.
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