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В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/opasnost-1936790221.html
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:54
2024-03-30T09:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.14 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 23 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.14 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам.
Через 23 минуты отменили тревогу.
"РСЧС: Внимание! Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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