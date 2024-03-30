https://ria.ru/20240330/opasnost-1936790221.html

В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024

В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:54

2024-03-30T09:54

2024-03-30T09:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.14 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 23 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность