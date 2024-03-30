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В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:54
2024-03-30T09:54
2024-03-30T09:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.14 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через 23 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении регионального главка.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Грайворонском городском округе отменили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность