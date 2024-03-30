https://ria.ru/20240330/opasnost-1936784246.html
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:19
2024-03-30T09:19
2024-03-30T09:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области."РСЧС: Грайворонский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
ГУМЧС: ракетную опасность объявили в Грайворонском округе Белгородской области