https://ria.ru/20240330/opasnost-1936784246.html

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T09:19

2024-03-30T09:19

2024-03-30T09:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области."РСЧС: Грайворонский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины