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В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 30.03.2024 (обновлено: 09:27 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/opasnost-1936784246.html
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.03.2024
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T09:19
2024-03-30T09:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области."РСЧС: Грайворонский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

ГУМЧС: ракетную опасность объявили в Грайворонском округе Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Грайворонского городского округа, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
"РСЧС: Грайворонский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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