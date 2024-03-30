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ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 30.03.2024 (обновлено: 15:53 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/obstrel-1936835138.html
ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.03.2024
ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS, есть пострадавшие
ВСУ дважды ударили из РСЗО HIMARS по селу Брилёвка в Херсонской области, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:46
2024-03-30T15:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 мар — РИА Новости. ВСУ дважды ударили из РСЗО HIMARS по селу Брилёвка в Херсонской области, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Киевский режим продолжает удивлять нас бессмысленной жестокостью. Сегодня противник нанёс террористический удар по селу Брилёвка Алёшкинского округа. Обстрел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о 4 ракетах, 2 из них сбили", - заявил журналистам Сальдо.Отмечается, что, согласно предварительным данным, "4 человека с осколочными ранениями нижних конечностей и туловища".Ранее украинская армия наносила удар по Брилёвке во время президентских выборов в России 17 марта. Тогда Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилёвке. Один из прилетов пришелся по детской площадке.
https://radiosputnik.ru/20240329/tusk-1936623875.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Херсонскую область из РСЗО HIMARS, есть пострадавшие

Сальдо: при атаке на Херсонскую область из РСЗО HIMARS пострадали 4 человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 30 мар — РИА Новости. ВСУ дважды ударили из РСЗО HIMARS по селу Брилёвка в Херсонской области, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевский режим продолжает удивлять нас бессмысленной жестокостью. Сегодня противник нанёс террористический удар по селу Брилёвка Алёшкинского округа. Обстрел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о 4 ракетах, 2 из них сбили", - заявил журналистам Сальдо.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, "4 человека с осколочными ранениями нижних конечностей и туловища".
Ранее украинская армия наносила удар по Брилёвке во время президентских выборов в России 17 марта. Тогда Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилёвке. Один из прилетов пришелся по детской площадке.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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