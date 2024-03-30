https://ria.ru/20240330/niderlandy-1936828777.html

В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан

В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан - РИА Новости, 30.03.2024

В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан

Последний удерживаемый в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобожден, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:03

2024-03-30T15:03

2024-03-30T15:18

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ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Последний удерживаемый в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобожден, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд.Ранее полиция сообщила об освобождении трех человек, удерживаемых в кафе в Эде, отметив, что инцидент еще не исчерпан."Последний заложник только что был освобожден. Один человек задержан", - говорится в сообщении полиции Гелдерланда в соцсети Х.По данным местной газеты Gelderlander, в кафе в Эде, в котором произошел захват заложников, находились всего пять человек, среди которых, как предполагается, был и захватчик. Его увезли в наручниках."Судя по всему, заложники здоровы... Инцидент, похоже, исчерпан", - пишет газета.В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.

https://ria.ru/20231105/gamburg-1907519593.html

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гелдерланд, нидерланды, в мире