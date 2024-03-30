Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 30.03.2024 (обновлено: 15:18 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/niderlandy-1936828777.html
В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан
В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан - РИА Новости, 30.03.2024
В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан
Последний удерживаемый в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобожден, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T15:03
2024-03-30T15:18
гелдерланд
нидерланды
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936830996_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_152d1323ab42c4ce51e674d161d1761a.jpg
ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Последний удерживаемый в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобожден, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд.Ранее полиция сообщила об освобождении трех человек, удерживаемых в кафе в Эде, отметив, что инцидент еще не исчерпан."Последний заложник только что был освобожден. Один человек задержан", - говорится в сообщении полиции Гелдерланда в соцсети Х.По данным местной газеты Gelderlander, в кафе в Эде, в котором произошел захват заложников, находились всего пять человек, среди которых, как предполагается, был и захватчик. Его увезли в наручниках."Судя по всему, заложники здоровы... Инцидент, похоже, исчерпан", - пишет газета.В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
https://ria.ru/20231105/gamburg-1907519593.html
гелдерланд
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936830996_0:4:2501:1879_1920x0_80_0_0_158b3a3b45fe776281eb50660d40b7a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гелдерланд, нидерланды, в мире
Гелдерланд, Нидерланды, В мире
В Нидерландах полиция освободила заложников в кафе, подозреваемый задержан

В Нидерландах полиция освободила всех заложников в кафе, подозреваемый задержан

© AFP 2024 / REMKO DE WAALМужчина арестован сотрудниками спецназа ДСИ после того, как несколько человек были взяты в заложники в кафе в Эде
Мужчина арестован сотрудниками спецназа ДСИ после того, как несколько человек были взяты в заложники в кафе в Эде - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AFP 2024 / REMKO DE WAAL
Мужчина арестован сотрудниками спецназа ДСИ после того, как несколько человек были взяты в заложники в кафе в Эде
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 мар — РИА Новости. Последний удерживаемый в заложниках в кафе в нидерландском Эде освобожден, один подозреваемый задержан, сообщила полиция нидерландской провинции Гелдерланд.
Ранее полиция сообщила об освобождении трех человек, удерживаемых в кафе в Эде, отметив, что инцидент еще не исчерпан.
"Последний заложник только что был освобожден. Один человек задержан", - говорится в сообщении полиции Гелдерланда в соцсети Х.
По данным местной газеты Gelderlander, в кафе в Эде, в котором произошел захват заложников, находились всего пять человек, среди которых, как предполагается, был и захватчик. Его увезли в наручниках.
"Судя по всему, заложники здоровы... Инцидент, похоже, исчерпан", - пишет газета.
В субботу утром в кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд) на востоке Нидерландов произошел захват заложников. Полиция Гелдерланда заявила, что в заложниках находятся "несколько человек", не уточнив их точное число. Правоохранители также сообщили об отсутствии на данный момент признаков террористического мотива.
По данным СМИ, жители 150 домов, расположенных рядом с кафе, эвакуированы, на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Полиция Гамбурга назвала возможный мотив взявшего ребенка в заложники
5 ноября 2023, 01:51
 
ГелдерландНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала