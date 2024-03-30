https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html
Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*
Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК* - РИА Новости, 31.03.2024
Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*
Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с РДК*, следует из публикации в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса*. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-30T22:34
2024-03-30T22:34
2024-03-31T00:45
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владимир путин
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ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с РДК*, следует из публикации в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса*.Пост сопровождается видеозаписью, на которой видно людей в камуфлированной форме с оружием."С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса <...>", — звучит голос за кадром на польском, а потом на русском языке.В подписи к ролику утверждается, что этот текст произносит командир РДК.На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.За день до этого глава государства также прокомментировал попытки диверсий организации "Русский добровольческий корпус" на российской территории. Он сравнил украинские ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.По словам президента, сейчас существуют четыре такие группы, их общая численность составляет около 2,5 тысячи человек. Как указал Путин, всего во время безуспешных атак киевский режим использовал 1500 боевиков, потери противника составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936358744.html
https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html
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в мире, россия, украина, польша, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*
Польские наемники из ПДК заявили о сотрудничестве с боевиками РДК
ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с РДК*, следует из публикации в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса*.
Пост сопровождается видеозаписью, на которой видно людей в камуфлированной форме с оружием.
"С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса <...>", — звучит голос за кадром на польском, а потом на русском языке.
В подписи к ролику утверждается, что этот текст произносит командир РДК.
Согласно данным Минобороны, за время проведения спецоперации российские военные уничтожили почти шесть тысяч иностранных боевиков, воюющих на стороне киевского режима, при этом лидер в этом списке — Польша. СК России объявил в розыск более 700 наемников, часть из них заочно арестовали.
На минувшей неделе Владимир Путин
, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ
, заявил, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.
За день до этого глава государства также прокомментировал попытки диверсий организации "Русский добровольческий корпус" на российской территории. Он сравнил украинские ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.
По словам президента, сейчас существуют четыре такие группы, их общая численность составляет около 2,5 тысячи человек. Как указал Путин, всего во время безуспешных атак киевский режим использовал 1500 боевиков, потери противника составили около 800 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России.