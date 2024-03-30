https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html

Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*

Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК* - РИА Новости, 31.03.2024

Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*

Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с РДК*, следует из публикации в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса*. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-30T22:34

2024-03-30T22:34

2024-03-31T00:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

польша

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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ВАРШАВА, 30 мар — РИА Новости. Боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с РДК*, следует из публикации в Telegram-канале Русского добровольческого корпуса*.Пост сопровождается видеозаписью, на которой видно людей в камуфлированной форме с оружием."С первых дней создания Польского корпуса его солдаты стояли в одном ряду с солдатами Русского корпуса <...>", — звучит голос за кадром на польском, а потом на русском языке.В подписи к ролику утверждается, что этот текст произносит командир РДК.На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.За день до этого глава государства также прокомментировал попытки диверсий организации "Русский добровольческий корпус" на российской территории. Он сравнил украинские ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.По словам президента, сейчас существуют четыре такие группы, их общая численность составляет около 2,5 тысячи человек. Как указал Путин, всего во время безуспешных атак киевский режим использовал 1500 боевиков, потери противника составили около 800 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936358744.html

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, польша, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин