https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html

Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО

Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2024

Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО

Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T18:49

2024-03-30T18:49

2024-03-30T18:54

надежные люди

магаданская область

боевое братство

донецкая народная республика

общество

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МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наши волонтеры организовали доставку квадрокоптера одному из ветеранов, который состоит в "Боевом братстве", со склада правительства Магаданской области в ДНР. По его просьбе закупили также детектор дронов, который может помочь вовремя обнаруживать вражеские FPV-дроны и укрыться в безопасное место. Прибор уже в дороге, доставку планируем в ближайшее время", — написал Козлов. Он добавил, что организация "Боевое братство" поддерживает постоянную связь со своими членами, участвующими в СВО.Ранее в марте сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20240330/svo-1936844361.html

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магаданская область, боевое братство, донецкая народная республика, общество