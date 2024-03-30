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Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2024
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:49
2024-03-30T18:49
2024-03-30T18:54
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МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наши волонтеры организовали доставку квадрокоптера одному из ветеранов, который состоит в "Боевом братстве", со склада правительства Магаданской области в ДНР. По его просьбе закупили также детектор дронов, который может помочь вовремя обнаруживать вражеские FPV-дроны и укрыться в безопасное место. Прибор уже в дороге, доставку планируем в ближайшее время", — написал Козлов. Он добавил, что организация "Боевое братство" поддерживает постоянную связь со своими членами, участвующими в СВО.Ранее в марте сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции.
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магаданская область, боевое братство, донецкая народная республика, общество
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, Донецкая Народная Республика, Общество
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО
Козлов: волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО