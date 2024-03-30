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Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2024
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18:49 30.03.2024 (обновлено: 18:54 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2024
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T18:49
2024-03-30T18:54
надежные люди
магаданская область
боевое братство
донецкая народная республика
общество
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МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Наши волонтеры организовали доставку квадрокоптера одному из ветеранов, который состоит в "Боевом братстве", со склада правительства Магаданской области в ДНР. По его просьбе закупили также детектор дронов, который может помочь вовремя обнаруживать вражеские FPV-дроны и укрыться в безопасное место. Прибор уже в дороге, доставку планируем в ближайшее время", — написал Козлов. Он добавил, что организация "Боевое братство" поддерживает постоянную связь со своими членами, участвующими в СВО.Ранее в марте сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20240330/svo-1936844361.html
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магаданская область, боевое братство, донецкая народная республика, общество
Надежные люди, Магаданская область, Боевое братство, Донецкая Народная Республика, Общество
Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО

Козлов: волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности дрона
Участник СВО демонстрирует возможности дрона - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник СВО демонстрирует возможности дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 31 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили квадрокоптер магаданским бойцам в зоне специальной военной операции, вскоре привезут детектор дронов, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Наши волонтеры организовали доставку квадрокоптера одному из ветеранов, который состоит в "Боевом братстве", со склада правительства Магаданской области в ДНР. По его просьбе закупили также детектор дронов, который может помочь вовремя обнаруживать вражеские FPV-дроны и укрыться в безопасное место. Прибор уже в дороге, доставку планируем в ближайшее время", — написал Козлов.
Он добавил, что организация "Боевое братство" поддерживает постоянную связь со своими членами, участвующими в СВО.
Ранее в марте сотрудники компании "Магаданэнерго" передали волонтерам четыре автомобиля для отправки в зону специальной военной операции.
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Надежные людиМагаданская областьБоевое братствоДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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