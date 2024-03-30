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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 30.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/kherson-1936817241.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 30.03.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T13:28
2024-03-30T13:28
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. "В Херсоне раздаются взрывы! Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве!" - написал Мрочко. Ранее в субботу тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, она звучит до сих пор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936642273.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Херсоне прогремели взрывы

Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном Киеву городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.
"В Херсоне раздаются взрывы! Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве!" - написал Мрочко.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
ВС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине
Вчера, 14:19
Ранее в субботу тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, она звучит до сих пор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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