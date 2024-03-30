https://ria.ru/20240330/izbienie-1936825843.html
СК проверит информацию об избиении малолетнего мальчика в Перми
СК проверит информацию об избиении малолетнего мальчика в Перми - РИА Новости, 30.03.2024
СК проверит информацию об избиении малолетнего мальчика в Перми
Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился о проверке информации об избиении малолетнего мальчика в Перми и применении в отношении него электрошокера,... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:38
2024-03-30T14:38
2024-03-30T14:38
происшествия
пермь
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 30 мар - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился о проверке информации об избиении малолетнего мальчика в Перми и применении в отношении него электрошокера, сообщает пресс-служба ведомства. СК уточняет, что несколько СМИ написали о нападении троих школьников на мальчика на детской площадке во дворе многоквартирного дома в Перми: ребята избили ребенка и применили к нему электрошокер. "А.И. Бастрыкин поручил провести проверку по информации о противоправных действиях в отношении малолетнего в Перми", - говорится в сообщении.
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происшествия, пермь, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию об избиении малолетнего мальчика в Перми
Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении малолетнего мальчика в Перми