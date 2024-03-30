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В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта - РИА Новости, 30.03.2024
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17:44 30.03.2024 (обновлено: 23:17 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ivanovo-1936850910.html
В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта
В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта - РИА Новости, 30.03.2024
В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта
Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, она госпитализирована, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:44
2024-03-30T23:17
происшествия
иваново
советский район
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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, она госпитализирована, сообщило ГУМЧС по региону."Спасение в шахте лифта. В 14.20 поступило сообщение о происшествии по адресу: город Иваново, улица Инженерная, дом 16", - сообщило ГУМЧС в своем Telegram-канале.Уточняется, что на момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части было установлено, что "с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 года рождения".Пострадавшую вытащили пожарные и спасатели областного поисково-спасательного отряда. "Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь. На спинальном щите пострадавшую передали медикам, она госпитализирована в областную больницу", - отмечает ГУМЧС.Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомством организована проверка. Предварительно установлено, что 83-летняя женщина находилась в здании частной медицинской организации. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан при оказании услуг. Прокурор Советского района города Иваново Денис Павлов проведёт также личный прием пациентов.По данным открытых источников, на улице Инженерная, 16 в Иваново находится отделение паллиативной помощи ООО "Медицина".
https://ria.ru/20240305/lift-1931318948.html
https://ria.ru/20240212/lift-1926859205.html
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иваново
советский район
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происшествия, иваново, советский район
Происшествия, Иваново, Советский район
В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта

В Иваново госпитализировали женщину после падения с третьего этажа в шахту лифта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шахта лифта. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, она госпитализирована, сообщило ГУМЧС по региону.
"Спасение в шахте лифта. В 14.20 поступило сообщение о происшествии по адресу: город Иваново, улица Инженерная, дом 16", - сообщило ГУМЧС в своем Telegram-канале.
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Уточняется, что на момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части было установлено, что "с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 года рождения".
Пострадавшую вытащили пожарные и спасатели областного поисково-спасательного отряда. "Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь. На спинальном щите пострадавшую передали медикам, она госпитализирована в областную больницу", - отмечает ГУМЧС.
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Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомством организована проверка. Предварительно установлено, что 83-летняя женщина находилась в здании частной медицинской организации. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан при оказании услуг. Прокурор Советского района города Иваново Денис Павлов проведёт также личный прием пациентов.
По данным открытых источников, на улице Инженерная, 16 в Иваново находится отделение паллиативной помощи ООО "Медицина".
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ПроисшествияИвановоСоветский район
 
 
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