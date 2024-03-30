https://ria.ru/20240330/ivanovo-1936850910.html

В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта

В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта - РИА Новости, 30.03.2024

В Иваново пожилая женщина упала с третьего этажа в шахту лифта

Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, она госпитализирована, сообщило ГУМЧС по региону. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:44

2024-03-30T17:44

2024-03-30T23:17

происшествия

иваново

советский район

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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину, она госпитализирована, сообщило ГУМЧС по региону."Спасение в шахте лифта. В 14.20 поступило сообщение о происшествии по адресу: город Иваново, улица Инженерная, дом 16", - сообщило ГУМЧС в своем Telegram-канале.Уточняется, что на момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части было установлено, что "с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 года рождения".Пострадавшую вытащили пожарные и спасатели областного поисково-спасательного отряда. "Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь. На спинальном щите пострадавшую передали медикам, она госпитализирована в областную больницу", - отмечает ГУМЧС.Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомством организована проверка. Предварительно установлено, что 83-летняя женщина находилась в здании частной медицинской организации. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан при оказании услуг. Прокурор Советского района города Иваново Денис Павлов проведёт также личный прием пациентов.По данным открытых источников, на улице Инженерная, 16 в Иваново находится отделение паллиативной помощи ООО "Медицина".

https://ria.ru/20240305/lift-1931318948.html

https://ria.ru/20240212/lift-1926859205.html

https://ria.ru/20240305/lift-1931155356.html

иваново

советский район

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происшествия, иваново, советский район