https://ria.ru/20240330/israel-1936885693.html

На антиправительственных протестах в Израиле задержали десять человек

На антиправительственных протестах в Израиле задержали десять человек - РИА Новости, 30.03.2024

На антиправительственных протестах в Израиле задержали десять человек

По меньшей мере десять человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T23:30

2024-03-30T23:30

2024-03-30T23:30

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. По меньшей мере десять человек задержаны на антиправительственных протестах в Израиле, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что тысячи протестующих вновь собрались в нескольких местах в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые уже 176 дней удерживаются в секторе Газа. "Полиция заявила, что задержала 10 человек в Тель-Авиве за создание беспорядков на митинге против правительства и с требованием освобождения заложников", - говорится в материале газеты. Как заявили в полиции, некоторые демонстранты нарушали общественный порядок и подвергали опасности жизни сотрудников полиции. По данным издания, около 200 участников акции прорвались через полицейские ограждения и проводят демонстрацию примерно в 90 метрах от резиденции премьера страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне буксующих переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло 32,7 тысячи, около 75,2 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240330/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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