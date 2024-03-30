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Киев заявил о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Киев заявил о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области - РИА Новости, 30.03.2024
Киев заявил о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в ночь на субботу была поражена башня сотовой связи в... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:28
2024-03-30T16:28
2024-03-30T16:28
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в ночь на субботу была поражена башня сотовой связи в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что регион подвергся в ночь на субботу ударам, в результате чего "были зафиксированы попадания в сотовую башню и складское помещение". Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, В мире
Киев заявил о повреждениях в подконтрольной ВСУ части Херсонской области
Глава ОВА: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала башня связи
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в ночь на субботу была поражена башня сотовой связи в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что регион подвергся в ночь на субботу ударам, в результате чего "были зафиксированы попадания в сотовую башню и складское помещение".
Херсонская область — регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.