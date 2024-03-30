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Красный Полумесяц в Газе сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта - РИА Новости, 30.03.2024
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04:21 30.03.2024 (обновлено: 04:30 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/gaza-1936771448.html
Красный Полумесяц в Газе сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта
Красный Полумесяц в Газе сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта - РИА Новости, 30.03.2024
Красный Полумесяц в Газе сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта
Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X сообщило, что 26 сотрудников организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T04:21
2024-03-30T04:30
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
красный полумесяц
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X сообщило, что 26 сотрудников организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта. "С начала войны в Газе мы потеряли 26 членов наших команд, в том числе 15 человек, которые были атакованы оккупационными силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности и носили находящуюся под защитой эмблему Красного Полумесяца", - говорится в сообщении организации. Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло почти 32,5 тысячи, около 74,9 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240325/krasnyy_polumesyats-1935566667.html
https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, красный полумесяц, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Красный полумесяц, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Красный Полумесяц в Газе сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели 26 сотрудников в ходе конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X сообщило, что 26 сотрудников организации погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
"С начала войны в Газе мы потеряли 26 членов наших команд, в том числе 15 человек, которые были атакованы оккупационными силами, когда выполняли свои гуманитарные обязанности и носили находящуюся под защитой эмблему Красного Полумесяца", - говорится в сообщении организации.
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Красный Полумесяц потерял связь с сотрудниками в больнице "Аль-Амаль"
25 марта, 05:24
Ранее Палестинское общество Красного полумесяца сообщало, что по меньшей мере 364 медицинских работника погибли с начала нового витка конфликта в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло почти 32,5 тысячи, около 74,9 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Красном Полумесяце рассказали о сотрудниках в заложниках у Израиля
13 марта, 00:28
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимХАМАСКрасный полумесяцООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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