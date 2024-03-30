https://ria.ru/20240330/gaza-1936770444.html

Израиль предложил разместить в Газе военных из арабских стран, пишут СМИ

Израиль предложил разместить в Газе военных из арабских стран, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2024

Израиль предложил разместить в Газе военных из арабских стран, пишут СМИ

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в США поднял вопрос о возможности создания многонациональных вооруженных сил с участием военнослужащих из... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T03:44

2024-03-30T03:44

2024-03-30T07:44

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в США поднял вопрос о возможности создания многонациональных вооруженных сил с участием военнослужащих из арабских стран, которые следили бы за порядком в секторе Газа и сопровождали бы транспорт, доставляющий в анклав гуманитарную помощь, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Во время своего визита в Вашингтон на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант поднял вопрос о возможности создания многонациональных вооруженных сил с участием военнослужащих из арабских стран для улучшения правопорядка в Газе и сопровождения конвоев с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении портала, который ссылается на двух высокопоставленных израильских чиновников. Как сообщил порталу высокопоставленный американский чиновник, идея о создании такого контингента появилась во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел нескольких арабских государств, которая состоялась в Каире на прошлой неделе. По словам израильских чиновников, предложение подразумевает, что арабские военнослужащие останутся в Газе на ограниченный переходный период и будут отвечать за охрану американского порта и сопровождение гуманитарных конвоев. Также арабский чиновник одной из стран, поддержавших эту идею, рассказал порталу, что Галант, вероятно, неправильно понял позицию арабских стран. Он объяснил, что арабские страны не готовы в настоящее время отправлять войска в сектор Газа, но могут рассмотреть возможность их отправки в качестве миротворческих сил по окончании войны в анклаве. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло почти 32,5 тысячи, около 74,9 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240327/gaza-1936168376.html

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в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа