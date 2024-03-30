https://ria.ru/20240330/gaza-1936770087.html

США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ

США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2024

США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ

Высокопоставленные должностные лица США и Израиля в понедельник, 1 апреля, намерены провести в Вашингтоне переговоры на тему возможной военной операции... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T03:25

2024-03-30T03:25

2024-03-30T03:25

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Высокопоставленные должностные лица США и Израиля в понедельник, 1 апреля, намерены провести в Вашингтоне переговоры на тему возможной военной операции израильских военных в городе Рафахе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Согласно данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сперва отменил данные переговоры, проведение которых было запланировано на текущей неделе, однако впоследствии израильское руководство предложило перенести их на ближайший понедельник. Между тем, как подчеркнул источник, дата проведения консультаций окончательно не утверждена. Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает ошибкой возможное начало израильскими войсками военной операции в Рафахе и призывал своего союзника на Ближнем Востоке разработать и представить "заслуживающий доверия" план защиты мирных палестинцев в городе в условиях ведения боевых действий.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933853861.html

израиль

рафах (провинция)

сша

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа