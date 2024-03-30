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США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ
США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ - РИА Новости, 30.03.2024
США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ
Высокопоставленные должностные лица США и Израиля в понедельник, 1 апреля, намерены провести в Вашингтоне переговоры на тему возможной военной операции... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:25
2024-03-30T03:25
2024-03-30T03:25
в мире
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рафах (провинция)
сша
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Высокопоставленные должностные лица США и Израиля в понедельник, 1 апреля, намерены провести в Вашингтоне переговоры на тему возможной военной операции израильских военных в городе Рафахе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Согласно данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сперва отменил данные переговоры, проведение которых было запланировано на текущей неделе, однако впоследствии израильское руководство предложило перенести их на ближайший понедельник. Между тем, как подчеркнул источник, дата проведения консультаций окончательно не утверждена. Белый дом неоднократно подчеркивал, что считает ошибкой возможное начало израильскими войсками военной операции в Рафахе и призывал своего союзника на Ближнем Востоке разработать и представить "заслуживающий доверия" план защиты мирных палестинцев в городе в условиях ведения боевых действий.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933853861.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
США и Израиль планируют переговоры по военной операции в Рафахе, пишут СМИ
CNN: США и Израиль планируют 1 апреля провести переговоры по операции в Рафахе