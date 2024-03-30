https://ria.ru/20240330/evakuatsiya-1936799986.html

На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами

На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами - РИА Новости, 30.03.2024

На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами

Посетителей бизнес-центра в поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали из-за подозрительной записки, там проходит проверка, сообщила РИА Новости сотрудница... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:04

2024-03-30T11:04

2024-03-30T11:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Посетителей бизнес-центра в поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали из-за подозрительной записки, там проходит проверка, сообщила РИА Новости сотрудница центра. Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра в поселке Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки с угрозами, это произошло в здании на Центральной улице. "Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - пояснила сотрудница центра. Она также добавила, что пока неизвестно, откроется ли бизнес-центр в субботу. "Обычно проверка занимает не более 3 часов", - уточнила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва