https://ria.ru/20240330/evakuatsiya-1936799986.html
На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами
На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами - РИА Новости, 30.03.2024
На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами
Посетителей бизнес-центра в поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали из-за подозрительной записки, там проходит проверка, сообщила РИА Новости сотрудница... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T11:04
2024-03-30T11:04
2024-03-30T11:04
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Посетителей бизнес-центра в поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали из-за подозрительной записки, там проходит проверка, сообщила РИА Новости сотрудница центра. Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра в поселке Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки с угрозами, это произошло в здании на Центральной улице. "Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - пояснила сотрудница центра. Она также добавила, что пока неизвестно, откроется ли бизнес-центр в субботу. "Обычно проверка занимает не более 3 часов", - уточнила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На западе Москвы эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозами
Посетителей бизнес-центра во Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Посетителей бизнес-центра в поселке Внуково на западе Москвы эвакуировали из-за подозрительной записки, там проходит проверка, сообщила РИА Новости сотрудница центра.
«
Ранее в Telegram-канале 360tv сообщалось, что сотрудников и посетителей бизнес-центра в поселке Внуково эвакуировали из-за подозрительной записки с угрозами, это произошло в здании на Центральной улице.
"Сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации", - пояснила сотрудница центра.
Она также добавила, что пока неизвестно, откроется ли бизнес-центр в субботу.
"Обычно проверка занимает не более 3 часов", - уточнила собеседница агентства.