https://ria.ru/20240330/elmer-1934749344.html

"Кошмар длиной в 60 лет". Что нашли в парке развлечений в США

"Кошмар длиной в 60 лет". Что нашли в парке развлечений в США - РИА Новости, 30.03.2024

"Кошмар длиной в 60 лет". Что нашли в парке развлечений в США

Жизнь разбойника Элмера Маккерди не сложилась и довольно рано оборвалась. Однако после смерти началось самое интересное. Десятилетиями тело покойного весьма... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:19

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Жизнь разбойника Элмера Маккерди не сложилась и довольно рано оборвалась. Однако после смерти началось самое интересное. Десятилетиями тело покойного весьма причудливым образом использовали ради наживы. И в каком-то смысле это продолжается до сих пор.Неудачник по рождениюОбычный парк развлечений. Классический аттракцион — тоннель ужасов. Вагонетки с визжащими детьми петляют по темному коридору, а из-за углов выскакивают убийцы, призраки, мертвецы. Разумеется, муляжи. Однако в одном из американских парков, как выяснилось, посетителей пугал настоящий покойник.В 1880-м в штате Мэн, что на северо-востоке США, родился мальчик по имени Элмер. Мать — незамужняя 17-летняя Сэди Маккерди. Кто отец — неизвестно. Подозревают кузена девушки.Уже подростком Элмер Маккерди крепко выпивал. Вел антисоциальный образ жизни. Сбегал из дома. В конце концов поселился у дедушки с бабушкой и, казалось, взялся за ум: выучился на сантехника.В 1900-м осиротел и стал разъезжать по стране в поисках счастья. Работал водопроводчиком, шахтером. Подхватил туберкулез.В 1907-м записался в армию. Именно там, судя по всему, познакомился с нитроглицерином. Правда, освоил взрывную науку не лучшим образом. Вышел в отставку спустя три года. Переехал в Сент-Джозеф, штат Миссури, но работы не нашел и связался с плохой компанией.С новыми друзьями решили грабить поезда. Первый блин комом: проникли в вагон с сейфом и взорвали его. Элмер не рассчитал мощность — в результате серебряные монеты расплавились.Затем Маккерди с подельниками попытался ограбить банк в городе Чаутакуа, штат Канзас. И вновь переборщил с пиротехникой: разнес в щепки часть здания и внешнюю стену хранилища. А внутренняя, наиболее крепкая, не пострадала. Взрыв перебудил весь город. Удирая, бандиты прихватили всего несколько монет.Рекордно маленький уловНовым предметом криминального интереса стали сокровища осейджей. На землях, принадлежавших этому племени, нашли крупные нефтяные залежи. Индейцев из Оклахомы просто завалили деньгами.Маккерди устроил налет на поезд, который совершал инкассацию. Но ошибся — бандиты остановили не тот состав. Добыча — всего 40 долларов и два галлона виски. “Это был едва ли не самый маленький улов в истории ограблений поездов”, — констатировала газета Bartlesville Enterprise в октябре 1911-го.Вскоре после налета полицейские поймали подельника Элмера. Он указал, где скрывается Маккерди, — на сеновале у местного фермера. Увидев стражей порядка, бандит-неудачник открыл по ним огонь. Один из ответных выстрелов был смертельным. Уроженец штата Мэн ушел из жизни на 32-м году жизни. Однако его останки продолжили земной путь.Труп на колесикахТело отвезли в городок Похаска. Покойника никто не забрал. То ли у Элмера к тому времени не осталось родственников, то ли те открестились от связей с преступником. И тогда гробовщик по имени Джозеф Джонсон решил поэкспериментировать с трупом: применил технологию бальзамирования, известную со времен Древнего Египта — то есть добавил мышьяк.Результат превзошел ожидания. Маккерди выглядел как живой и был способен стоять на ногах. Как утверждают, дети Джонсона даже смогли катать его на роликах, пугая таким образом соседских ребят.Чтобы труд не пропадал даром, гробовщик выставил мертвеца на всеобщее обозрение, сообщив публике, что перед нею “бандит, который не сдавался до последнего”. Для убедительности вложил ему в руку винтовку. Плату за просмотр нужно было оставлять у покойного во рту.Прошло пять лет. Однажды в контору Джонсона пришел мужчина, который представился братом Элмера, и забрал тело. На самом деле это был Джеймс Паттерсон — устроитель передвижной карнавальной выставки. Так Маккерди отправился в свое посмертное путешествие.Следующим владельцем стал Луи Сонни, хозяин "Музея преступности". Экспонатами были восковые фигуры известных злодеев. Элмер занял среди них видное место, поскольку был настоящим мертвецом.Труп перепродавали еще несколько раз. В процессе забылось, кому он когда-то принадлежал. А облик претерпел серьезные изменения. Так что некоторые хозяева даже не подозревали, что у них в руках человеческие останки, а не муляж. На одной из выставок мумию подписали как “Тысячелетний старик”.Настоящая славаВ конце концов Элмера определили в тоннель ужасов в парке развлечений "Пайк" в Лонг-Бич, Калифорния. Маккерди изображал повешенного мертвеца. На него нанесли люминесцентную краску, так что он светился в темноте.В 1978-м в парке аттракционов снимали эпизод популярного в то время сериала “Человек за шесть миллионов долларов”. Один из участников съемочной группы, посмотрев на Маккерди, заподозрил неладное. Тронул покойника за руку — та отвалилась, обнажив кость. Вызвали полицию.Судмедэксперты извлекли изо рта “экспоната” монету, а из ноги — пулю. Выяснили, что бальзамирование было проведено по технологии начала века.Работа с архивом помогла установить личность. Как и 60 лет назад, никто не пожелал забрать тело. В результате Маккерди похоронили в Оклахоме — на одном кладбище с другими известными преступниками. Чтобы упокоить беднягу навсегда, его могилу залили почти двухметровым слоем бетона.Но это помогло лишь отчасти. Посмертные приключения в каком-то смысле продолжились — теперь уже на новом уровне. Маккерди стал героем многочисленных произведений в сверхпопулярном жанре тру-крайм — книги, телепередачи, бесчисленные статьи в интернете. А этой весной на Бродвее выходит мюзикл “Мертвый преступник” — о судьбе Элмера и его тела.Как отмечает режиссер постановки Тони Язбек, эта история — “повод задуматься о смерти, но не мрачный, а в какой-то степени праздничный”. Кроме того, для авторов спектакля это возможность показать всю страну — ведь история Элмера началась на северо-востоке США, а закончилась на юго-западе — в Калифорнии.Как бы то ни было, получается, что мертвый бандит-неудачник даже спустя более чем 100 лет после гибели продолжает приносить кому-то деньги.

https://ria.ru/20220918/vampiry-1817407743.html

https://ria.ru/20230708/gogol-1882777155.html

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мэн (штат), сша, оклахома, в мире