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В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов - РИА Новости, 30.03.2024
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10:38 30.03.2024 (обновлено: 11:21 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/burundi-1936796837.html
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов - РИА Новости, 30.03.2024
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов
В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T10:38
2024-03-30T11:21
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр образования и научных исследований этой африканской страны Франсуа Хавьяримана. "Нам бы этого хотелось. Но пока человеческих и финансовых возможностей не хватает, чтобы это реализовать. Было бы неплохо организовать такой формат обучения, чтобы приезжающим сюда студентам из Бурунди было легче благодаря выученному (в филиале российского вуза - ред.) языку", - сказал Хавьяримана в беседе с агентством. Он добавил, что в настоящее время этот вопрос еще не рассматривался. "Но на основе контактов, которые у нас были с российскими властями, могу сказать, что это вполне возможно", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html
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бурунди, россия, в мире
Бурунди, Россия, В мире
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов

Министр образования: в Бурунди хотят открыть филиалы российских университетов

© iStock.com / mtcuradoГитега, Бурунди
Гитега, Бурунди - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© iStock.com / mtcurado
Гитега, Бурунди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр образования и научных исследований этой африканской страны Франсуа Хавьяримана.
"Нам бы этого хотелось. Но пока человеческих и финансовых возможностей не хватает, чтобы это реализовать. Было бы неплохо организовать такой формат обучения, чтобы приезжающим сюда студентам из Бурунди было легче благодаря выученному (в филиале российского вуза - ред.) языку", - сказал Хавьяримана в беседе с агентством.
Он добавил, что в настоящее время этот вопрос еще не рассматривался.
"Но на основе контактов, которые у нас были с российскими властями, могу сказать, что это вполне возможно", - подчеркнул министр.
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