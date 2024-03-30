https://ria.ru/20240330/burundi-1936796837.html

В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов

В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов - РИА Новости, 30.03.2024

В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов

В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T10:38

2024-03-30T10:38

2024-03-30T11:21

бурунди

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр образования и научных исследований этой африканской страны Франсуа Хавьяримана. "Нам бы этого хотелось. Но пока человеческих и финансовых возможностей не хватает, чтобы это реализовать. Было бы неплохо организовать такой формат обучения, чтобы приезжающим сюда студентам из Бурунди было легче благодаря выученному (в филиале российского вуза - ред.) языку", - сказал Хавьяримана в беседе с агентством. Он добавил, что в настоящее время этот вопрос еще не рассматривался. "Но на основе контактов, которые у нас были с российскими властями, могу сказать, что это вполне возможно", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20231003/tsentr-1900303706.html

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бурунди, россия, в мире