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В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов - РИА Новости, 30.03.2024
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов
В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T10:38
2024-03-30T10:38
2024-03-30T11:21
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр образования и научных исследований этой африканской страны Франсуа Хавьяримана. "Нам бы этого хотелось. Но пока человеческих и финансовых возможностей не хватает, чтобы это реализовать. Было бы неплохо организовать такой формат обучения, чтобы приезжающим сюда студентам из Бурунди было легче благодаря выученному (в филиале российского вуза - ред.) языку", - сказал Хавьяримана в беседе с агентством. Он добавил, что в настоящее время этот вопрос еще не рассматривался. "Но на основе контактов, которые у нас были с российскими властями, могу сказать, что это вполне возможно", - подчеркнул министр.
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бурунди, россия, в мире
В Бурунди заявили о желании открыть филиалы российских вузов
Министр образования: в Бурунди хотят открыть филиалы российских университетов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В Бурунди хотели бы открыть филиалы российских университетов, чтобы бурундийские студенты могли приезжать в Россию со знанием языка, заявил РИА Новости министр образования и научных исследований этой африканской страны Франсуа Хавьяримана.
"Нам бы этого хотелось. Но пока человеческих и финансовых возможностей не хватает, чтобы это реализовать. Было бы неплохо организовать такой формат обучения, чтобы приезжающим сюда студентам из Бурунди было легче благодаря выученному (в филиале российского вуза - ред.) языку", - сказал Хавьяримана в беседе с агентством.
Он добавил, что в настоящее время этот вопрос еще не рассматривался.
"Но на основе контактов, которые у нас были с российскими властями, могу сказать, что это вполне возможно", - подчеркнул министр.