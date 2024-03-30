Рейтинг@Mail.ru
Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
02:00 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/bezdomnyy-1936441005.html
Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве
Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве - РИА Новости, 30.03.2024
Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве
Благотворительная организация "Дом друзей", помогающая бездомным, проведет День открытых дверей в адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" в рамках... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T02:00
2024-03-30T02:00
религия
москва
россия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893347472_0:79:2896:1708_1920x0_80_0_0_44f6d5e706fedbec84fc89385085f986.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Благотворительная организация "Дом друзей", помогающая бездомным, проведет День открытых дверей в адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" в рамках ежегодной акции "День бездомного человека", которая проводится в России в субботу, сообщила РИА Новости директор "Дома друзей" Лана Журкина."В рамках общественной акции "День бездомного человека" центр "Дом друзей" приглашает к участию в открытом диалоге, посвященном проблемам бездомности. 30 марта в адаптационно-реабилитационный центр центр "Убежище" приглашает всех, кто стремится изменить свою точку зрения на проблему бездомных людей на День открытых дверей", — рассказала Журкина.По ее словам, в ходе экскурсии гости центра пообщаются с его подопечными, специалисты ответят на вопросы, расскажут истории успешной реабилитации и ресоциализации подопечных, проведут мастер-класс по общению с бездомным человеком, на улице пройдет народная зарядка,День бездомного человека — ежегодная общественная акция, призванная привлечь внимание к проблемам бездомных людей в России. Акция проводилась в последний понедельник марта. Впервые она прошла 27 марта 2017 года. С 2021 года у акции появилась фиксированная дата — 30 марта.Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни - врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели: вернуть человека в общество, 40% реабилитантов возвращаются к нормальной самостоятельной жизни. Проект поддерживается Фондом президентских грантов. В 2023 году помогла 600 бездомным людям социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь, рассказала ранее РИА Новости директор "Дома друзей" Лана Журкина.Проект "Убежище" начался в пандемию 2020 года. Проект помог в локдаун забрать с улиц столицы 4 000 человек, внезапно оказавшихся без работы, еды и средств к существованию. В дальнейшем он трансформировался в адаптационно-реабилитационный центр. И вот уже три года отлично справляется с миссией возвратить человека в социум. В Убежище проводятся консультации психолога и реабилитолога, занятия лечебной физкультурой. Социальные работники оказывают помощь в восстановлении утраченных и оформлении необходимых документов, в трудоустройстве.
https://ria.ru/20231121/teolog-1910784496.html
https://ria.ru/20240322/ikona-1934928380.html
https://ria.ru/20240322/svyaschennik-1934776623.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893347472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbaf36c83bb07d3ef0accd741199faa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, религия
Религия, Москва, Россия, Религия
Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве

Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в московском "Доме друзей"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБездомный на одной из улиц Москвы
Бездомный на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Благотворительная организация "Дом друзей", помогающая бездомным, проведет День открытых дверей в адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" в рамках ежегодной акции "День бездомного человека", которая проводится в России в субботу, сообщила РИА Новости директор "Дома друзей" Лана Журкина.
"В рамках общественной акции "День бездомного человека" центр "Дом друзей" приглашает к участию в открытом диалоге, посвященном проблемам бездомности. 30 марта в адаптационно-реабилитационный центр центр "Убежище" приглашает всех, кто стремится изменить свою точку зрения на проблему бездомных людей на День открытых дверей", — рассказала Журкина.
Здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Ректор ПСТГУ рассказал, где работают теологи после окончания учебы
21 ноября 2023, 13:09
По ее словам, в ходе экскурсии гости центра пообщаются с его подопечными, специалисты ответят на вопросы, расскажут истории успешной реабилитации и ресоциализации подопечных, проведут мастер-класс по общению с бездомным человеком, на улице пройдет народная зарядка,
День бездомного человека — ежегодная общественная акция, призванная привлечь внимание к проблемам бездомных людей в России. Акция проводилась в последний понедельник марта. Впервые она прошла 27 марта 2017 года. С 2021 года у акции появилась фиксированная дата — 30 марта.
Икона Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским из местного ряда иконостаса церкви Киприана и Иустины Покровского собора
В храме Василия Блаженного нашли икону из снесенной часовни Кремля
22 марта, 14:09
Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни - врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели: вернуть человека в общество, 40% реабилитантов возвращаются к нормальной самостоятельной жизни. Проект поддерживается Фондом президентских грантов. В 2023 году помогла 600 бездомным людям социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь, рассказала ранее РИА Новости директор "Дома друзей" Лана Журкина.
Проект "Убежище" начался в пандемию 2020 года. Проект помог в локдаун забрать с улиц столицы 4 000 человек, внезапно оказавшихся без работы, еды и средств к существованию. В дальнейшем он трансформировался в адаптационно-реабилитационный центр. И вот уже три года отлично справляется с миссией возвратить человека в социум. В Убежище проводятся консультации психолога и реабилитолога, занятия лечебной физкультурой. Социальные работники оказывают помощь в восстановлении утраченных и оформлении необходимых документов, в трудоустройстве.
Протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Священник дал совет тем, у кого не получается поститься
22 марта, 06:00
 
РелигияМоскваРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала