https://ria.ru/20240330/bezdomnyy-1936441005.html

Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве

Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве - РИА Новости, 30.03.2024

Ежегодная акция "День бездомного человека" пройдет в Москве

Благотворительная организация "Дом друзей", помогающая бездомным, проведет День открытых дверей в адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" в рамках... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T02:00

2024-03-30T02:00

2024-03-30T02:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Благотворительная организация "Дом друзей", помогающая бездомным, проведет День открытых дверей в адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" в рамках ежегодной акции "День бездомного человека", которая проводится в России в субботу, сообщила РИА Новости директор "Дома друзей" Лана Журкина."В рамках общественной акции "День бездомного человека" центр "Дом друзей" приглашает к участию в открытом диалоге, посвященном проблемам бездомности. 30 марта в адаптационно-реабилитационный центр центр "Убежище" приглашает всех, кто стремится изменить свою точку зрения на проблему бездомных людей на День открытых дверей", — рассказала Журкина.По ее словам, в ходе экскурсии гости центра пообщаются с его подопечными, специалисты ответят на вопросы, расскажут истории успешной реабилитации и ресоциализации подопечных, проведут мастер-класс по общению с бездомным человеком, на улице пройдет народная зарядка,День бездомного человека — ежегодная общественная акция, призванная привлечь внимание к проблемам бездомных людей в России. Акция проводилась в последний понедельник марта. Впервые она прошла 27 марта 2017 года. С 2021 года у акции появилась фиксированная дата — 30 марта.Благотворительная организация "Дом друзей" помогает бездомным людям в Москве. В адаптационно - реабилитационном центре "Убежище" работают специалисты, помогающие избавиться от груза уличной жизни - врачи, психологи, социальные работники, юристы. С каждым человеком проводится индивидуальная работа, что позволяет добиться поставленной цели: вернуть человека в общество, 40% реабилитантов возвращаются к нормальной самостоятельной жизни. Проект поддерживается Фондом президентских грантов. В 2023 году помогла 600 бездомным людям социализироваться и вести нормальную самостоятельную жизнь, рассказала ранее РИА Новости директор "Дома друзей" Лана Журкина.Проект "Убежище" начался в пандемию 2020 года. Проект помог в локдаун забрать с улиц столицы 4 000 человек, внезапно оказавшихся без работы, еды и средств к существованию. В дальнейшем он трансформировался в адаптационно-реабилитационный центр. И вот уже три года отлично справляется с миссией возвратить человека в социум. В Убежище проводятся консультации психолога и реабилитолога, занятия лечебной физкультурой. Социальные работники оказывают помощь в восстановлении утраченных и оформлении необходимых документов, в трудоустройстве.

https://ria.ru/20231121/teolog-1910784496.html

https://ria.ru/20240322/ikona-1934928380.html

https://ria.ru/20240322/svyaschennik-1934776623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, религия