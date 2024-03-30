https://ria.ru/20240330/bespilotniki-1936845795.html

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.03.2024

Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T17:03

2024-03-30T17:03

2024-03-30T17:17

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгород

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России."Около 16:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что за сутки над регионом сбили уже семь дронов. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 07:30 и 08:00, еще три беспилотника армии противника уничтожили около 14:00, 14:20 и 15:15 соответственно. ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгород, россия, вооруженные силы украины