https://ria.ru/20240330/bespilotniki-1936845795.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 30.03.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T17:03
2024-03-30T17:03
2024-03-30T17:17
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгород
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, говорится в заявлении Минобороны России."Около 16:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что за сутки над регионом сбили уже семь дронов. Первые безуспешные попытки атаковать украинские военные предприняли в районе 07:30 и 08:00, еще три беспилотника армии противника уничтожили около 14:00, 14:20 и 15:15 соответственно. ВСУ ежедневно запускают БПЛА и обстреливают Белгородскую область. Так, накануне украинский беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом в Белгороде, один человек погиб, трое пострадали.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгород, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью