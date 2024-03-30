https://ria.ru/20240330/bespilotnik-1936826562.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 30.03.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T14:46

2024-03-30T14:46

2024-03-30T14:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого марта 2024 года около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.По данным Минобороны, это третий сбитый над регионом за сутки дрон.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)