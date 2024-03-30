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В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие

В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 30.03.2024

В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие

Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T21:20

2024-03-30T21:20

2024-03-30T21:20

происшествия

авто

калужское шоссе

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. "На 84-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "ГАЗель". В результате дорожной аварии водитель и пассажир "Фольксвагена" скончались", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.

https://ria.ru/20231106/dtp-1907757024.html

калужское шоссе

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происшествия, авто, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф