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В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 30.03.2024
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В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 30.03.2024
В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T21:20
2024-03-30T21:20
происшествия
авто
калужское шоссе
москва
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. "На 84-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "ГАЗель". В результате дорожной аварии водитель и пассажир "Фольксвагена" скончались", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.
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происшествия, авто, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Калужское шоссе, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие

При столкновении легковушки и грузовика в Москве погибли 2 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
"На 84-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "ГАЗель". В результате дорожной аварии водитель и пассажир "Фольксвагена" скончались", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.
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ПроисшествияАвтоКалужское шоссеМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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