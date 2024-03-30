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В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 30.03.2024
В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T21:20
2024-03-30T21:20
2024-03-30T21:20
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении легковой машины и грузовика на 84-м километре Калужского шоссе в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. "На 84-м километре Калужского шоссе произошло столкновение автомобилей "Фольксваген" и "ГАЗель". В результате дорожной аварии водитель и пассажир "Фольксвагена" скончались", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи.
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происшествия, авто, калужское шоссе, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Калужское шоссе, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
При столкновении легковушки и грузовика в Москве погибли 2 человека