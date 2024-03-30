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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 30.03.2024
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области
Легковой автомобиль был атакован украинским БПЛА между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:04
2024-03-30T19:04
2024-03-30T19:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль был атакован украинским БПЛА между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа", - говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что в результате взрыва пострадавших нет, у автомобиля повреждены лобовое стекло, бампер и фары.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области
Гладков: украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области