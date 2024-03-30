https://ria.ru/20240330/ataka-1936861271.html

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 30.03.2024

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

Легковой автомобиль был атакован украинским БПЛА между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T19:04

2024-03-30T19:04

2024-03-30T19:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Легковой автомобиль был атакован украинским БПЛА между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство. Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа", - говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что в результате взрыва пострадавших нет, у автомобиля повреждены лобовое стекло, бампер и фары.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

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2024

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины