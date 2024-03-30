Рейтинг@Mail.ru
В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 30.03.2024 (обновлено: 17:00 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/aktsiya-1936842351.html
В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине
В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 30.03.2024
В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине
В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T16:30
2024-03-30T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
берлин (город)
украина
палестина
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936844161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2100e868e14f808eda38a8662f09c25a.jpg
БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости. Демонстранты собрались к часу дня на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина, организаторы заявили о шести тысячах участников. Протест проходит под лозунгом "Боеспособность? Никогда больше". Многие принесли комбинированные русско-немецкие флаги, а также символику Палестины.С перевозной сцены спикеры призвали к мирным переговорам по Украине.&quot;Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы&quot;, — заявил выступивший перед демонстрантами бывший дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.Спикеры со цены призвали остановить поставки оружия в зоны конфликтов, стремиться к миру во всем мире и общеевропейской системе безопасности с вовлечением Российской Федерации. После их выступления демонстранты в сопровождении нескольких полицейских машин пройдут в сторону центра города."Правительство хочет сделать бундесвер и население боеспособным. Оно считает, что политика разрядки была ошибкой и что европейская политика безопасности теперь может быть направлена только против России", — говорится в анонсе к демонстрации.Марши за мир уже много лет проходят ежегодно в канун Пасхи. Организатором самой крупной акции в этом году стало движение Friedenskoordination.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html
https://ria.ru/20240330/berbok-1936782888.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html
берлин (город)
украина
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Демонстрация в Берлине против вовлечения Германии в конфликт на Украине
В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости. Демонстранты собрались к часу дня на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина, организаторы заявили о шести тысячах участников. Протест проходит под лозунгом "Боеспособность? Никогда больше". Многие принесли комбинированные русско-немецкие флаги, а также символику Палестины.
2024-03-30T16:30
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936844161_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba799a8ba6eb6236da100bd5d45d443d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), украина, палестина, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Берлин (город), Украина, Палестина, ОБСЕ
В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине

В Берлине несколько тысяч человек вышли на акцию за мирные переговоры по Украине

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости.
Демонстранты собрались к часу дня на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина, организаторы заявили о шести тысячах участников. Протест проходит под лозунгом "Боеспособность? Никогда больше". Многие принесли комбинированные русско-немецкие флаги, а также символику Палестины.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
28 марта, 08:30
С перевозной сцены спикеры призвали к мирным переговорам по Украине.
«

"Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы", — заявил выступивший перед демонстрантами бывший дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.

Спикеры со цены призвали остановить поставки оружия в зоны конфликтов, стремиться к миру во всем мире и общеевропейской системе безопасности с вовлечением Российской Федерации. После их выступления демонстранты в сопровождении нескольких полицейских машин пройдут в сторону центра города.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и войне с Россией
09:05
"Правительство хочет сделать бундесвер и население боеспособным. Оно считает, что политика разрядки была ошибкой и что европейская политика безопасности теперь может быть направлена только против России", — говорится в анонсе к демонстрации.
Марши за мир уже много лет проходят ежегодно в канун Пасхи. Организатором самой крупной акции в этом году стало движение Friedenskoordination.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине
28 марта, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)УкраинаПалестинаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала