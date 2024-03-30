https://ria.ru/20240330/aktsiya-1936842351.html

В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине

В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 30.03.2024

В Берлине прошла акция с призывами к мирным переговорам по Украине

В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T16:30

2024-03-30T16:30

2024-03-30T17:00

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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости. Демонстранты собрались к часу дня на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина, организаторы заявили о шести тысячах участников. Протест проходит под лозунгом "Боеспособность? Никогда больше". Многие принесли комбинированные русско-немецкие флаги, а также символику Палестины.С перевозной сцены спикеры призвали к мирным переговорам по Украине."Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы", — заявил выступивший перед демонстрантами бывший дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.Спикеры со цены призвали остановить поставки оружия в зоны конфликтов, стремиться к миру во всем мире и общеевропейской системе безопасности с вовлечением Российской Федерации. После их выступления демонстранты в сопровождении нескольких полицейских машин пройдут в сторону центра города."Правительство хочет сделать бундесвер и население боеспособным. Оно считает, что политика разрядки была ошибкой и что европейская политика безопасности теперь может быть направлена только против России", — говорится в анонсе к демонстрации.Марши за мир уже много лет проходят ежегодно в канун Пасхи. Организатором самой крупной акции в этом году стало движение Friedenskoordination.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html

https://ria.ru/20240330/berbok-1936782888.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html

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Демонстрация в Берлине против вовлечения Германии в конфликт на Украине В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт, сообщил корреспондент РИА Новости. Демонстранты собрались к часу дня на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина, организаторы заявили о шести тысячах участников. Протест проходит под лозунгом "Боеспособность? Никогда больше". Многие принесли комбинированные русско-немецкие флаги, а также символику Палестины. 2024-03-30T16:30 true PT0M57S

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в мире, берлин (город), украина, палестина, обсе