https://ria.ru/20240329/zoloto-1936693615.html

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото - РИА Новости, 29.03.2024

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото

Вероятность роста цен на золото на долгосрочном треке высокая, и на рынок в 2024 году продолжат влиять спрос мировых центральных банков, эскалация ситуации на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:01

2024-03-29T17:01

2024-03-29T17:01

экономика

ближний восток

сша

федеральная резервная система сша

золото

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вероятность роста цен на золото на долгосрочном треке высокая, и на рынок в 2024 году продолжат влиять спрос мировых центральных банков, эскалация ситуации на Ближнем Востоке и риторика и действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. Цена на золото в последние недели побила несколько исторических рекордов: последний и актуальный был зафиксирован накануне на уровне 2 256,9 доллара за тройскую унцию. "Вероятность продолжения роста цены на золото на долгосрочном треке можно рассматривать как высокую. Вместе с тем, конечно, любой сильный тренд все равно часто сопровождается локальными коррекциями, то есть периодические снижения цен на рынке исключать нельзя", - прокомментировал эксперт. Он отметил, что за первые три месяца цена на золото на рынке выросла более чем на 8%. "Это второй подряд квартал роста цены. В четвертом квартале 2023 года цена выросла на 11,6%. Цена на золото переписала свои абсолютные исторические максимумы", - добавил аналитик. "Рисками для цены на золото в текущем году будут оставаться: разрешение ситуации на Ближнем Востоке и отсутствие дальнейшей эскалации конфликта, высокие процентные ставки ФРС, замедление спроса на золото со стороны центральных банков. Однако вероятность данного события оценивается как низкая" - поделился аналитик прогнозами на текущий год. По данным аналитика, в марте влияние курса доллара на цену золота значительно ниже, чем в феврале. "В январе корреляция золота к DXY составляла -0,6, а в феврале она была достаточно сильной и составила -0,82 – то есть рост курса доллара почти всегда сопровождался снижением цены на золото и наоборот", - отметил Дудченко.

https://ria.ru/20231205/pushkov-1913789445.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ближний восток, сша, федеральная резервная система сша, золото