https://ria.ru/20240329/zemletryasenie-1936574852.html

У побережья Греции произошло два сильных землетрясения

У побережья Греции произошло два сильных землетрясения - РИА Новости, 29.03.2024

У побережья Греции произошло два сильных землетрясения

Два землетрясения произошли в морском районе возле полуострова Пелопоннес в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:07

2024-03-29T11:07

2024-03-29T11:35

в мире

греция

афины

пелопоннес (область)

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АФИНЫ, 29 мар — РИА Новости. Два землетрясения произошли в морском районе возле полуострова Пелопоннес в Греции, сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.Первый толчок магнитудой 5,4 произошел в 09:11 по местному времени (10:11 мск), второй магнитудой 5,8 — минутой позже, в 09:12. Очаг первого землетрясения находился на глубине десяти километров, в 52 километрах от города Пиргос и в 234 километрах от Афин.Очаг второго землетрясения находился на глубине 18 километров, в 48 километрах от Пиргоса и 226 километрах от Афин. В столице Греции толчки не ощущались. Информации об ущербе от землетрясений нет.

https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588536.html

греция

афины

пелопоннес (область)

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в мире, греция, афины, пелопоннес (область)