https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936648037.html

В Киеве верят, что Зеленский убедит Трампа помогать Украине

В Киеве верят, что Зеленский убедит Трампа помогать Украине - РИА Новости, 29.03.2024

В Киеве верят, что Зеленский убедит Трампа помогать Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк надеется, что "дар убалтывания" у Зеленского сможет помочь убедить экс-президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:28

2024-03-29T14:28

2024-03-29T14:33

украина

сша

россия

владимир зеленский

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дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк надеется, что "дар убалтывания" у Зеленского сможет помочь убедить экс-президента США Дональда Трампа продолжать помогать Украине в случае, если он снова победит на выборах. Как заявил Подоляк в интервью газете Politico, для американского военно-промышленного комплекса есть очевидная "коммерческая выгода" в поставках Украине оружия и боеприпасов. Он также выразил мнение, что инвестиции в Украину - "это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы они не нарушались". Как пишет издание, если такой подход не сработает, Подоляк считает, что помогут коммуникативные навыки Зеленского, а именно его "дар убалтывания". Ранее Трамп заявил, что Штаты должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. Зеленский ранее заявлял, что без помощи США Украина потеряет много людей и территории. А комментируя возможное возвращение Трампа к власти в случае победы на президентских выборах в 2024 году, Зеленский выразил надежду, что политика Вашингтона в отношении Украины не изменится. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. На этой неделе Белый дом сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231219/izbranie-1916823299.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240217/zelenskiy-1927945324.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, в мире