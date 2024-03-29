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Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 29.03.2024
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10:59 29.03.2024 (обновлено: 11:22 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936573096.html
Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии
Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 29.03.2024
Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии
Читатели Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о жизненной необходимости для США принять решение о выделении Киеву нового... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:59
2024-03-29T11:22
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
виктор орбан
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о жизненной необходимости для США принять решение о выделении Киеву нового пакета помощи."Одержать победу было невозможно с самого начала. Пора прекращать", — призвал читатель."Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать "хватит"!" — возмутился другой."Украина — это денежная яма. Ни одна сумма не изменит ход конфликта в ее пользу", — предрек третий."Просто остановите его", — попросил пользователь"Все кончено, Зеленский", — заключили в дискуссии.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии.Ранее в Пентагоне также признавали, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
https://ria.ru/20240329/rossiya-1936530518.html
https://ria.ru/20240328/rossiya-1936404458.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США

Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о жизненной необходимости для США принять решение о выделении Киеву нового пакета помощи.
"Одержать победу было невозможно с самого начала. Пора прекращать", — призвал читатель.
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Все кончено. В США раскрыли, как Россия ударила в самое уязвимое место ВСУ
09:06
"Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать "хватит"!" — возмутился другой.
"Украина — это денежная яма. Ни одна сумма не изменит ход конфликта в ее пользу", — предрек третий.
"Просто остановите его", — попросил пользователь
"Все кончено, Зеленский", — заключили в дискуссии.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
За неделю. Американский разведчик сделал шокирующее заявление о ВС России
Вчера, 15:33
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии.
Ранее в Пентагоне также признавали, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
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Зеленский признал, что не все хотят ехать на саммит по Украине из-за России
Вчера, 21:22
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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