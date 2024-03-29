https://ria.ru/20240329/zelenskiy-1936573096.html

Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии

Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии - РИА Новости, 29.03.2024

Одержать победу. Обращение Зеленского вызвало ярость в Британии

Читатели Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о жизненной необходимости для США принять решение о выделении Киеву нового... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:59

2024-03-29T10:59

2024-03-29T11:22

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виктор орбан

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Читатели Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о жизненной необходимости для США принять решение о выделении Киеву нового пакета помощи."Одержать победу было невозможно с самого начала. Пора прекращать", — призвал читатель."Сколько миллиардов мы уже передали? Давно пора сказать "хватит"!" — возмутился другой."Украина — это денежная яма. Ни одна сумма не изменит ход конфликта в ее пользу", — предрек третий."Просто остановите его", — попросил пользователь"Все кончено, Зеленский", — заключили в дискуссии.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии.Ранее в Пентагоне также признавали, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.

https://ria.ru/20240329/rossiya-1936530518.html

https://ria.ru/20240328/rossiya-1936404458.html

https://ria.ru/20240328/sammit-1936488652.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, виктор орбан, вооруженные силы украины, министерство обороны сша