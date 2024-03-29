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Липецкие власти усилят защиту детских лагерей в летний период - РИА Новости, 29.03.2024
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Липецкая область
 
15:52 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/zaschita-1936675516.html
Липецкие власти усилят защиту детских лагерей в летний период
Липецкие власти усилят защиту детских лагерей в летний период - РИА Новости, 29.03.2024
Липецкие власти усилят защиту детских лагерей в летний период
Власти Липецкой области направят более 70 миллионов рублей на усиление антитеррористической защиты детских лагерей во время летних каникул, сообщил глава... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:52
2024-03-29T15:52
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Липецкой области направят более 70 миллионов рублей на усиление антитеррористической защиты детских лагерей во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания профильной комиссии. Губернатор отметил, что к началу летнего отдыха вся необходимая работа по обеспечению безопасности в детских оздоровительных лагерях области будет проведена. Также Артамонов подчеркнул, что принято решение усилить профилактическую работу с жителями области, особенно с подростками, беря во внимание участившиеся случаи склонения школьников и студентов к терроризму путем анонимной рассылки в социальных сетях и мессенджерах. "Тревожно, что пытаются вовлечь в противоправную деятельность детей. Первоочередная задача сейчас – провести беседы в школах с детьми и их родителями", – отметил Артамонов. Кроме этого, в ходе заседания комиссии руководители силовых ведомств и государственных исполнительных органов власти обсудили меры, которые необходимо принять для выявления и нейтрализации террористических угроз, усиления антитеррористической защищенности социальных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие власти усилят защиту детских лагерей в летний период

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Липецкой области направят более 70 миллионов рублей на усиление антитеррористической защиты детских лагерей во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания профильной комиссии.
Губернатор отметил, что к началу летнего отдыха вся необходимая работа по обеспечению безопасности в детских оздоровительных лагерях области будет проведена.
Также Артамонов подчеркнул, что принято решение усилить профилактическую работу с жителями области, особенно с подростками, беря во внимание участившиеся случаи склонения школьников и студентов к терроризму путем анонимной рассылки в социальных сетях и мессенджерах.
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"Тревожно, что пытаются вовлечь в противоправную деятельность детей. Первоочередная задача сейчас – провести беседы в школах с детьми и их родителями", – отметил Артамонов.
Кроме этого, в ходе заседания комиссии руководители силовых ведомств и государственных исполнительных органов власти обсудили меры, которые необходимо принять для выявления и нейтрализации террористических угроз, усиления антитеррористической защищенности социальных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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