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Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 29.03.2024 (обновлено: 12:08 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/zaporozhstal-1936597347.html
Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ
Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024
Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ
Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим рабочим за 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) на год откупиться от... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:07
2024-03-29T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
запорожсталь
вооруженные силы украины
украина
россия
запорожская область
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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим рабочим за 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) на год откупиться от призыва в ВСУ, до этого расценки были вдвое ниже, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "Среди работников, занятых на украинских предприятиях невоенного назначения, отмечается серьезный рост социальной напряженности и протестных настроений. Вызван он, в частности, коррупционными поборами и торговлей бронью от мобилизации. Например, на комбинате "Запорожсталь" осенью 2023 года с сотрудников призывного возраста собрали по 20 тысяч гривен за год отсрочки. А в феврале этого года для ранее заплативших "дань" эту сумму увеличили вдвое и потребовали уже по 40 000 гривен за продление", - сказал источник. Он заметил, что при средней зарплате на предприятии в 16 тысяч гривен "это большие деньги". "По нашим данным, такие коррупционные схемы процветают на множестве украинских предприятий", - добавил собеседник. По его словам, работники "Запорожстали" готовят коллективное обращение к руководству предприятия с требованием вернуть деньги, в противном случае они грозятся обратиться в суд.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, запорожсталь, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожсталь, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область, Запорожье
Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ

Источник: "Запорожсталь" предлагает бронь от призыва в ВСУ за тысячу долларов

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим рабочим за 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) на год откупиться от призыва в ВСУ, до этого расценки были вдвое ниже, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Среди работников, занятых на украинских предприятиях невоенного назначения, отмечается серьезный рост социальной напряженности и протестных настроений. Вызван он, в частности, коррупционными поборами и торговлей бронью от мобилизации. Например, на комбинате "Запорожсталь" осенью 2023 года с сотрудников призывного возраста собрали по 20 тысяч гривен за год отсрочки. А в феврале этого года для ранее заплативших "дань" эту сумму увеличили вдвое и потребовали уже по 40 000 гривен за продление", - сказал источник.
Он заметил, что при средней зарплате на предприятии в 16 тысяч гривен "это большие деньги". "По нашим данным, такие коррупционные схемы процветают на множестве украинских предприятий", - добавил собеседник. По его словам, работники "Запорожстали" готовят коллективное обращение к руководству предприятия с требованием вернуть деньги, в противном случае они грозятся обратиться в суд.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожстальВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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