https://ria.ru/20240329/zaporozhstal-1936597347.html

Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ

Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ - РИА Новости, 29.03.2024

Источник рассказал, как на "Запорожстали" торгуют бронью от призыва в ВСУ

Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим рабочим за 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) на год откупиться от... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:07

2024-03-29T12:07

2024-03-29T12:08

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ГЕНИЧЕСК, 29 мар - РИА Новости. Руководство украинского металлургического комбината "Запорожсталь" предлагает своим рабочим за 40 тысяч гривен (более тысячи долларов) на год откупиться от призыва в ВСУ, до этого расценки были вдвое ниже, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "Среди работников, занятых на украинских предприятиях невоенного назначения, отмечается серьезный рост социальной напряженности и протестных настроений. Вызван он, в частности, коррупционными поборами и торговлей бронью от мобилизации. Например, на комбинате "Запорожсталь" осенью 2023 года с сотрудников призывного возраста собрали по 20 тысяч гривен за год отсрочки. А в феврале этого года для ранее заплативших "дань" эту сумму увеличили вдвое и потребовали уже по 40 000 гривен за продление", - сказал источник. Он заметил, что при средней зарплате на предприятии в 16 тысяч гривен "это большие деньги". "По нашим данным, такие коррупционные схемы процветают на множестве украинских предприятий", - добавил собеседник. По его словам, работники "Запорожстали" готовят коллективное обращение к руководству предприятия с требованием вернуть деньги, в противном случае они грозятся обратиться в суд.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожсталь, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область, запорожье