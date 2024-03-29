https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936742420.html

Задержанный в ЛНР шпион вел разведку перед ударом Storm Shadow по Луганску

Задержанный в ЛНР шпион вел разведку перед ударом Storm Shadow по Луганску - РИА Новости, 29.03.2024

Задержанный в ЛНР шпион вел разведку перед ударом Storm Shadow по Луганску

Завербованный СБУ гражданин Украины, задержанный в ЛНР, заявил в ходе допроса, что вел разведку перед ударом британскими ракетами Storm Shadow по предприятию... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:25

2024-03-29T20:25

2024-03-29T20:29

специальная военная операция на украине

луганск

киев

сша

происшествия

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ЛУГАНСК, 29 мар - РИА Новости. Завербованный СБУ гражданин Украины, задержанный в ЛНР, заявил в ходе допроса, что вел разведку перед ударом британскими ракетами Storm Shadow по предприятию "Поли-пак" в Луганске в мае 2023 года, в результате которого было ранено шестеро детей. Ранее региональное управление ФСБ РФ сообщило РИА Новости, что был задержан шпион, передававший украинским спецслужбам сведения о российских военных. Со слов задержанного по статье 276 УК России "Шпионаж", он сам, добровольно связался с СБУ Украины с помощью "бота" в одном из мессенджеров. "Я увидел, как стоит военная техника РФ – "Камазы", военные. Я это запомнил. Пришел домой. Через Telegram-бот, созданный спецслужбами Украины, подал геометку – ту, которую выбрал. Буквально две минуты спустя мне поступает сообщение, от какого-то нового контакта, ранее мне неизвестного, Дима. После непосредственного общения с Дмитрием я понял, что это СБУ Украины. После этого он давал мне методы конспирации – что и как делать, удалять, не удалять", - следует из комментариев задержанного на видео, предоставленном РИА Новости. С его слов, человек по имени Дмитрий помог ему решить проблему со стипендией в техникуме на подконтрольной Киеву территории. Задержанный учился там дистанционно. Весной прошлого года он получил задание от куратора провести разведку в районе бывшего предприятия "Поли-Пак" в Луганске. "После того, как я получил координаты от Дмитрия, он мне сказал: "там разведайте - на территории бывшего "Поли-пака" в городе Луганск, что там происходит. Я туда выдвинулся в начале мая - конце апреля и совершал там разведку. Двенадцатого мая по прилету по тем координатам, где я недавно был в качестве разведки, он мне сказал, этот Дима, что там был прилет и был успех – жертвы, разрушения, я радовался", - рассказал задержанный. Двенадцатого мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска Киев применил две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США). В результате ранения получили шестеро детей, разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.

https://ria.ru/20240322/shpion-1934873899.html

https://ria.ru/20240301/shpion-1930443832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос украинского агента. Кадры УФСБ России по ЛНР Задержанный в ЛНР гражданин Украины, причастный к удару по Луганску ракетами Storm Shadow в мае 2023 г, планировал взорвать больницу. 2024-03-29T20:25 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганск, киев, сша, происшествия