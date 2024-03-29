https://ria.ru/20240329/yaponiya-1936609996.html

В Японии нашли постороннее вещество в БАДах с красным рисом

В Японии нашли постороннее вещество в БАДах с красным рисом - РИА Новости, 29.03.2024

В Японии нашли постороннее вещество в БАДах с красным рисом

Постороннее вещество, которое не было предусмотрено составом пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от японской компании Kobayashi Pharmaceutical, является... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:45

2024-03-29T12:45

2024-03-29T12:48

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в мире

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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости. Постороннее вещество, которое не было предусмотрено составом пищевых добавок с красным дрожжевым рисом от японской компании Kobayashi Pharmaceutical, является пуберуловой кислотой, естественным метаболитом синей плесени, передает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства здравоохранения Японии. "Сообщается, что это пуберуловая кислота, натуральное соединение, производимое синей плесенью. По информации министерства, пуберуловая кислота обладает свойствами антибиотика. Связь с вредом для здоровья пока что не установлена", - отмечается в сообщении агентства. "(В настоящее время - ред.) на производственной линии завода в префектуре Вакаяма проводится тщательная проверка на наличие мест, где может разрастаться плесень, и мест, где она может попасть в продукцию", - подчеркнули представители компании на просьбу журналистов прокомментировать предпринимаемые меры. На прошлой неделе стало известно о первом случае смерти человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки Beni-koji Cholesterol Help ("Бени кодзи колесте хэлпу") с содержанием красного дрожжевого риса, от заболевания почек. На основании данных о сделанных заказах на имя этого человека было установлено, что покойный мог принимать добавки в течение последних трех лет. Последний заказ, согласно документам компании, был датирован февралем 2024 года. К настоящему времени было выявлено пять случаев смертей людей, принимавших добавки. Еще 114 человек находятся в больницах. Еще 680 человек обратились к врачу или же хотят обратиться в медицинские учреждения в связи с ухудшением здоровья. Как удалось выяснить, большая их часть – это люди, принимавшие добавку, выпущенную в сентябре прошлого года. Местом производства назывался завод в Осаке. Как заявили представители компании, пока точная причина не установлена, но существуют подозрения, что причиной могла стать плесень. Компания объявила об отзыве 8 добавок с использованием красного дрожжевого риса, власти намерены проверить около 7 тысяч пищевых добавок, а также создать межминистерскую комиссию, которая займется выяснением обстоятельств этого дела. Согласно первоначальной оценке компании, затраты в связи с отзывом товара составят 1,8 миллиарда иен (11,8 миллиона долларов). Однако, как признали в компании в ходе пресс-конференции, по мере выявления новых случаев эта сумма, несомненно, вырастет. Выяснилось, что первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Проведенный анализ продукции выявил наличие компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". 22 марта Kobayashi Pharmaceutical заявила об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также выступила с просьбой к 52 компаниям-партнерам, которым компания поставляет ингредиенты, также остановить продажу их продукции. Еще 173 компании закупают у Kobayashi Pharmaceutical сырье. Их также попросили приостановить производство и реализацию продукции с содержанием красного дрожжевого риса. Уточнения о том, какие компоненты, "которые не были предусмотрены компанией", были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей, в документах компании не содержится. Власти Осаки ранее потребовали отзыва 1 миллиона упаковок трех видов добавок с содержанием ферментированного красного риса.

https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html

https://ria.ru/20240328/yaponiya-1936293929.html

https://ria.ru/20240325/bad-1935584192.html

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япония

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осака (город), япония, вакаяма (город), в мире