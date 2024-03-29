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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T06:43

2024-03-29T06:43

2024-03-29T06:43

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковская область

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в Ивано-Франковской области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ивано-франковская область

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в мире, ивано-франковская область, украина