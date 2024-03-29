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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы раздались в Хмельницкой области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:01
2024-03-29T03:01
2024-03-29T03:01
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в Хмельницкой области в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит в девяти регионах Украины.
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги