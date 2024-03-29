https://ria.ru/20240329/vzryvy-1936507100.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Черкассах

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Черкассах - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Черкассах

Повторные взрывы раздались в городе Черкассы в центре Украины на фоне объявления воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:56

2024-03-29T00:56

2024-03-29T00:56

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в городе Черкассы в центре Украины на фоне объявления воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, в Павлограде Днепропетровской области и в Черкассах. "В Черкассах слышны повторные взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент тревога звучит в десяти регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации на Житомирскую область тревога распространилась в 00.40 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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