Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Черкассах
"Общественное": в Черкассах повторно произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в городе Черкассы в центре Украины на фоне объявления воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, в Павлограде Днепропетровской области и в Черкассах.
"В Черкассах слышны повторные взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
На данный момент тревога звучит в десяти регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации на Житомирскую область тревога распространилась в 00.40 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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