https://ria.ru/20240329/vzryvy-1936506769.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкассах

Взрывы раздались в городе Черкассы в центре Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:54

2024-03-29T00:54

2024-03-29T00:54

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Черкассы в центре Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже издание "Страна" сообщило о взрывах в Киевской области и в городе Павлограде Днепропетровской области Украины. "В Черкассах слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936495145.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, черкассы, вооруженные силы украины