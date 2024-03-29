Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики ТатарстанМинистр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине
КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Татарстан представил нефтегазохимический комплекс республики на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.
"В Пекине состоялась 24-я Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий… В ее рамках прошла сессия "Потенциал нефтехимического и газового комплекса Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики ТатарстанДелегация Республики Татарстан во главе с министром промышленности и торговли Олегом Коробченко
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Делегация Республики Татарстан во главе с министром промышленности и торговли Олегом Коробченко
Делегация Татарстана, представленная министерством промышленности и торговли и Агентством инвестиционного развития республики, рассказала китайским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса и инвестиций в Татарстане.
В рамках форума состоялись встречи с представителями корпораций China Energy, CNPC, Ассоциации предприятий и производств провинции Тианжин. В ходе встреч стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в частности, участие китайских коллег в российско-китайском форуме "Ростки" и международной выставке Tatoilexpo в Казани. Помимо этого темой обсуждения стал инвестиционный потенциал Татарстана.
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Отмечается, что в ходе презентации международного форума "Ростки" участники выставки проявили большой интерес к этому мероприятию.
Первый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" прошел в Казани в сентябре 2023 года. В нем приняли участие более 7 человек из 25 стран и 58 регионов России. В течение двух дней состоялось более 40 деловых сессий, две выставки, пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы", большая культурная программа. Организаторы приняли решение сделать форум ежегодным. Ожидается, что в этом году международный форум "Ростки" пройден в Казани в ноябре.