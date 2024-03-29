https://ria.ru/20240329/vystavka-1936628870.html

Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае

Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае - РИА Новости, 29.03.2024

Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае

Татарстан представил нефтегазохимический комплекс республики на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:46

2024-03-29T13:46

2024-03-29T13:51

республика татарстан

китай

казань

пекин

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Татарстан представил нефтегазохимический комплекс республики на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана. "В Пекине состоялась 24-я Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий… В ее рамках прошла сессия "Потенциал нефтехимического и газового комплекса Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Делегация Татарстана, представленная министерством промышленности и торговли и Агентством инвестиционного развития республики, рассказала китайским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса и инвестиций в Татарстане. В рамках форума состоялись встречи с представителями корпораций China Energy, CNPC, Ассоциации предприятий и производств провинции Тианжин. В ходе встреч стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в частности, участие китайских коллег в российско-китайском форуме "Ростки" и международной выставке Tatoilexpo в Казани. Помимо этого темой обсуждения стал инвестиционный потенциал Татарстана. Отмечается, что в ходе презентации международного форума "Ростки" участники выставки проявили большой интерес к этому мероприятию. Первый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" прошел в Казани в сентябре 2023 года. В нем приняли участие более 7 человек из 25 стран и 58 регионов России. В течение двух дней состоялось более 40 деловых сессий, две выставки, пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы", большая культурная программа. Организаторы приняли решение сделать форум ежегодным. Ожидается, что в этом году международный форум "Ростки" пройден в Казани в ноябре.

https://ria.ru/20240222/ekonomika-1929026470.html

китай

казань

пекин

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, казань, пекин, республика татарстан (татарстан)