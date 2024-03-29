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Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае - РИА Новости, 29.03.2024
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Республика Татарстан
 
13:46 29.03.2024 (обновлено: 13:51 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/vystavka-1936628870.html
Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае
Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае - РИА Новости, 29.03.2024
Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае
Татарстан представил нефтегазохимический комплекс республики на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:46
2024-03-29T13:51
республика татарстан
китай
казань
пекин
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Татарстан представил нефтегазохимический комплекс республики на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана. "В Пекине состоялась 24-я Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий… В ее рамках прошла сессия "Потенциал нефтехимического и газового комплекса Республики Татарстан", - говорится в сообщении. Делегация Татарстана, представленная министерством промышленности и торговли и Агентством инвестиционного развития республики, рассказала китайским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса и инвестиций в Татарстане. В рамках форума состоялись встречи с представителями корпораций China Energy, CNPC, Ассоциации предприятий и производств провинции Тианжин. В ходе встреч стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в частности, участие китайских коллег в российско-китайском форуме "Ростки" и международной выставке Tatoilexpo в Казани. Помимо этого темой обсуждения стал инвестиционный потенциал Татарстана. Отмечается, что в ходе презентации международного форума "Ростки" участники выставки проявили большой интерес к этому мероприятию. Первый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" прошел в Казани в сентябре 2023 года. В нем приняли участие более 7 человек из 25 стран и 58 регионов России. В течение двух дней состоялось более 40 деловых сессий, две выставки, пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы", большая культурная программа. Организаторы приняли решение сделать форум ежегодным. Ожидается, что в этом году международный форум "Ростки" пройден в Казани в ноябре.
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китай, казань, пекин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Китай, Казань, Пекин, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан представлен на нефтегазохимической выставке в Китае

© Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики ТатарстанМинистр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине
Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине
© Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Татарстан представил нефтегазохимический комплекс республики на международной выставке нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в Пекине, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает Агентство инвестиционного развития Татарстана.
"В Пекине состоялась 24-я Китайская международная выставка нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий… В ее рамках прошла сессия "Потенциал нефтехимического и газового комплекса Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики ТатарстанДелегация Республики Татарстан во главе с министром промышленности и торговли Олегом Коробченко
Делегация Республики Татарстан во главе с министром промышленности и торговли Олегом Коробченко - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Делегация Республики Татарстан во главе с министром промышленности и торговли Олегом Коробченко
Делегация Татарстана, представленная министерством промышленности и торговли и Агентством инвестиционного развития республики, рассказала китайским бизнесменам о преимуществах ведения бизнеса и инвестиций в Татарстане.
В рамках форума состоялись встречи с представителями корпораций China Energy, CNPC, Ассоциации предприятий и производств провинции Тианжин. В ходе встреч стороны обсудили вопросы развития сотрудничества, в частности, участие китайских коллег в российско-китайском форуме "Ростки" и международной выставке Tatoilexpo в Казани. Помимо этого темой обсуждения стал инвестиционный потенциал Татарстана.
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22 февраля, 17:05
Отмечается, что в ходе презентации международного форума "Ростки" участники выставки проявили большой интерес к этому мероприятию.
Первый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" прошел в Казани в сентябре 2023 года. В нем приняли участие более 7 человек из 25 стран и 58 регионов России. В течение двух дней состоялось более 40 деловых сессий, две выставки, пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы", большая культурная программа. Организаторы приняли решение сделать форум ежегодным. Ожидается, что в этом году международный форум "Ростки" пройден в Казани в ноябре.
 
Республика ТатарстанКитайКазаньПекинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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