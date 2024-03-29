В Херсонской области День воссоединения с Россией объявили выходным
В Херсонской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днем
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. В Херсонской области 30 сентября - День воссоединения с Россией – объявлен нерабочим праздничным днем, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Указом постановил объявить нерабочими праздничными днями в 2024 году на территории Херсонской области: 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией", - написал Сальдо.
Кроме того, выходными днями также объявлены 12 апреля — празднование Ораза-байрама; 6 мая — Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 17 июня — Курбан-байрама и 24 июня 2024 года — дня Святой Троицы.
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"В случае, если нерабочий праздничный день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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