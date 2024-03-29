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На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 29.03.2024
На Солнце произошла мощная вспышка
На Солнце около полуночи произошла мощная вспышка, сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:31
2024-03-29T16:31
2024-03-29T17:32
наука
космос - риа наука
вспышки на солнце
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На Солнце около полуночи произошла мощная вспышка, сообщает центр погоды "Фобос"."Около полуночи на Солнце была зафиксирована сильная вспышка высшего балла X. Вспышка началась в 23:29, за полчаса до полуночи по московскому времени и завершилась почти точно в полночь, в 00:01", — рассказали ученые.Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее 24 марта вызвал очень сильную магнитную бурю."Хотя все еще возможны крупные солнечные события, риски их воздействия на Землю понижены до минимального уровня", — резюмирует "Фобос".Ранее 24 марта в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили РИА Новости, что солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до нашей планеты и спровоцировала мощнейшую магнитную бурю.
https://ria.ru/20240329/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка
Фобос: на Солнце произошла вспышка высшего балла X
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
На Солнце около полуночи произошла мощная вспышка, сообщает центр погоды "Фобос
".
"Около полуночи на Солнце была зафиксирована сильная вспышка высшего балла X. Вспышка началась в 23:29, за полчаса до полуночи по московскому времени и завершилась почти точно в полночь, в 00:01", — рассказали ученые.
Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее 24 марта вызвал очень сильную магнитную бурю.
"Хотя все еще возможны крупные солнечные события, риски их воздействия на Землю понижены до минимального уровня", — резюмирует "Фобос".
Ранее 24 марта в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили РИА Новости, что солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до нашей планеты и спровоцировала мощнейшую магнитную бурю.