https://ria.ru/20240329/vspyshka-1936684851.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 29.03.2024

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце около полуночи произошла мощная вспышка, сообщает центр погоды "Фобос". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:31

2024-03-29T16:31

2024-03-29T17:32

наука

космос - риа наука

вспышки на солнце

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На Солнце около полуночи произошла мощная вспышка, сообщает центр погоды "Фобос"."Около полуночи на Солнце была зафиксирована сильная вспышка высшего балла X. Вспышка началась в 23:29, за полчаса до полуночи по московскому времени и завершилась почти точно в полночь, в 00:01", — рассказали ученые.Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который ранее 24 марта вызвал очень сильную магнитную бурю."Хотя все еще возможны крупные солнечные события, риски их воздействия на Землю понижены до минимального уровня", — резюмирует "Фобос".Ранее 24 марта в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили РИА Новости, что солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до нашей планеты и спровоцировала мощнейшую магнитную бурю.

https://ria.ru/20240329/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

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космос - риа наука, вспышки на солнце