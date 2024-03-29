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Шмыгаль назвал ситуацию с энергоснабжением в областях Украины сложной - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936736132.html
Шмыгаль назвал ситуацию с энергоснабжением в областях Украины сложной
Шмыгаль назвал ситуацию с энергоснабжением в областях Украины сложной - РИА Новости, 29.03.2024
Шмыгаль назвал ситуацию с энергоснабжением в областях Украины сложной
Ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной в ряде регионов после полученных повреждений на энергообъектах, сообщил в пятницу премьер-министр страны РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:37
2024-03-29T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
укрэнерго
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной в ряде регионов после полученных повреждений на энергообъектах, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале, призвав население снизить потребление электроэнергии. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС. "Сегодня ночью снова атаковали наши объекты генерации электроэнергии. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос. Импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии, чтобы система работала стабильно", - сказал Шмыгаль на видео.Он уточнил, что сегодняшний удар снова "довольно сильно" повредил оборудование на объектах генерации электроэнергии и системе ее распределения. "Очень важно сейчас снизить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов", - призвал он население страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html
https://ria.ru/20240326/vosstanovlenie-1936055367.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Укрэнерго
Шмыгаль назвал ситуацию с энергоснабжением в областях Украины сложной

Шмыгаль: ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной в ряде регионов после полученных повреждений на энергообъектах, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале, призвав население снизить потребление электроэнергии.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что под удары ВС РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС.
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"Сегодня ночью снова атаковали наши объекты генерации электроэнергии. Удар выдержали. Энергосистема цельная, но ситуация очень непростая. Есть проблемы с электроснабжением в ряде регионов. Решаем этот вопрос. Импортируем электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии, чтобы система работала стабильно", - сказал Шмыгаль на видео.
Он уточнил, что сегодняшний удар снова "довольно сильно" повредил оборудование на объектах генерации электроэнергии и системе ее распределения. "Очень важно сейчас снизить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов", - призвал он население страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальУкрэнерго
 
 
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