https://ria.ru/20240329/ukraina-1936684711.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:30
2024-03-29T16:30
2024-03-29T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское агентство УНИАН. Ранее в пятницу украинское министерства цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины, в том числе и в Харьковской области. "Взрыв раздался и в Харькове. Ранее воздушные силы сообщили об баллистике (баллистической ракете - ред.) с северо-восточного направления", - говорится в сообщении агентства, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
УНИАН: в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги