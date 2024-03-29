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В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936672254.html
В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники
В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники - РИА Новости, 29.03.2024
В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники
Поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию, заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц. "Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:42
2024-03-29T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
f-16
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию, заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц. "Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет переломным моментом. Это важное оружие в руках Украины, и это здесь тоже понимают. Однако коренным образом эта техника также ничего не изменит", — сказал он. По его мнению, главный вопрос — объем помощи Киеву со стороны Запада. "Пока все остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию", — добавил он. Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936640242.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, F-16
В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники

N-TV: поставка F-16 Украине не сможет остановить Россию

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию, заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц.

"Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет переломным моментом. Это важное оружие в руках Украины, и это здесь тоже понимают. Однако коренным образом эта техника также ничего не изменит", — сказал он.
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По его мнению, главный вопрос — объем помощи Киеву со стороны Запада.

"Пока все остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.
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