В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники
N-TV: поставка F-16 Украине не сможет остановить Россию
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию, заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц.
"Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет переломным моментом. Это важное оружие в руках Украины, и это здесь тоже понимают. Однако коренным образом эта техника также ничего не изменит", — сказал он.
"Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет переломным моментом. Это важное оружие в руках Украины, и это здесь тоже понимают. Однако коренным образом эта техника также ничего не изменит", — сказал он.
По его мнению, главный вопрос — объем помощи Киеву со стороны Запада.
"Пока все остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию", — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.
"Пока все остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию", — добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.