https://ria.ru/20240329/ukraina-1936672254.html

В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники

В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники - РИА Новости, 29.03.2024

В Германии сообщили Киеву плохие новости о поставке самой ожидаемой техники

Поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию, заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц. "Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:42

2024-03-29T15:42

2024-03-29T15:42

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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f-16

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию, заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц. "Во всяком случае, поставка конкретно этих самолетов не станет переломным моментом. Это важное оружие в руках Украины, и это здесь тоже понимают. Однако коренным образом эта техника также ничего не изменит", — сказал он. По его мнению, главный вопрос — объем помощи Киеву со стороны Запада. "Пока все остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию", — добавил он. Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936640242.html

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в мире, украина, владимир путин, россия, f-16