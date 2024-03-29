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Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 29.03.2024 (обновлено: 15:30 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936640242.html
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 29.03.2024
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai. "Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:13
2024-03-29T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai. "Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках оружия, страна будет не в состоянии поддерживать государственные функции. &lt;...&gt; Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — говорится в публикации.По мнению авторов статьи, существуют даже более конкретные варианты будущего Украины."Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — пишет издание. В статье отмечается, что Западу пришло время уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины, а не просто оказанию ей помощи в борьбе с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936627416.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта с РФ

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai.

"Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках оружия, страна будет не в состоянии поддерживать государственные функции. <...> Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — говорится в публикации.
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По мнению авторов статьи, существуют даже более конкретные варианты будущего Украины.
"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — пишет издание.

В статье отмечается, что Западу пришло время уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины, а не просто оказанию ей помощи в борьбе с Россией.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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