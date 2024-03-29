https://ria.ru/20240329/ukraina-1936640242.html

Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 29.03.2024

Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai. "Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:13

2024-03-29T14:13

2024-03-29T15:30

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai. "Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках оружия, страна будет не в состоянии поддерживать государственные функции. <...> Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — говорится в публикации.По мнению авторов статьи, существуют даже более конкретные варианты будущего Украины."Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — пишет издание. В статье отмечается, что Западу пришло время уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины, а не просто оказанию ей помощи в борьбе с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936627416.html

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