Начнется хаос. Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта с РФ
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Украине грозит исчезновение, если она продолжит борьбу с Россией, пишет Shūkan Gendai.
"Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках оружия, страна будет не в состоянии поддерживать государственные функции. <...> Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — говорится в публикации.
"Без масштабной финансовой поддержки Запада, не говоря уже о поставках оружия, страна будет не в состоянии поддерживать государственные функции. <...> Если военный конфликт будет продолжаться так, как он идет сейчас, то Украина не только не сможет перейти в контрнаступление, но также возникнет реальный риск, что она перестанет существовать как государство", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, существуют даже более конкретные варианты будущего Украины.
"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьезный риск того, что на Украине начнется хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину", — пишет издание.
В статье отмечается, что Западу пришло время уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины, а не просто оказанию ей помощи в борьбе с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
В статье отмечается, что Западу пришло время уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины, а не просто оказанию ей помощи в борьбе с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>